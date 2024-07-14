血管炎丨鍾慧冰患怪病手腳冰冷似身在雪房　感激男友不離不棄：我59歲先識到佢

▲ 鍾慧冰與女兒林靜莉。

現年68歲的的鍾慧冰（冰姐）在1979年參選港姐並奪季軍入行，與前夫育有一女冰姐本來早已淡出幕前多年，在3年前因陪女兒林靜莉拍ViuTV真人騷《阿女又戀嚟》後，獲邀再夥拍媚姨（陳月媚）及保錡主持《Auntie妳好》，結果吸納一批年青粉絲，冰姐更與時並進開個人網上平台。

鍾慧冰曾受訪表示當年選港姐不久轉戰電影幕後及開設公關公司，1096年結婚生女至2001年女兒讀小一，她因計過有足夠積蓄便索性結束公關公司全職湊女，豈料08年金融海嘯成雷曼苦主，半生積蓄化為烏有。

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冰姐患血管炎

在此徬徨時件卻促使她決心與前夫離婚，稱：「讓我明白靠自己唔可以再靠男人，佢早已靠唔住！前夫響生女無幾耐已有問題，係有第三者！另外，大家價值觀越來越唔同，佢經常返內地唔返屋企。」

但雷曼與離婚都不曾令鍾慧冰絕望，因之後她於有線當主持及往內地商演不愁生計。但令冰姐真正她跌入人生谷底是2016年突然患上罕見免疫系統怪病「血管炎」。

▲ 鍾慧冰曾為有線電視做節目。

當時有線電視要重組令她有個長假期，於是預訂遊輪旅行，豈知翌日起床時右腳突然沒知覺，之後發現右手亦出事，之後整個人滑到地上，刻叫白車入院，留醫兩星期證實患上血管炎，說：「呢個病令我血液唔流通，啲血去唔到手指同腳趾，嗰種凍係你想像唔到，啲手指好似想逐隻甩出嚟咁。」

冰姐表示，當時感覺像如身處冰房般，稱：「啲手指好似逐隻甩出嚟咁變晒紫色！」她的手指手腳肌肉嚴重萎縮及痛，而長期食類固醇，四肢瘦塊面腫，稱：「淨可以同自己講唔好死，因為醫生話去到肝隨時會死，當時我找朋友連骨灰龕都買定。」

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林建明毛舜筠送暖

她唯有不斷鼓勵自己，每日用撐住枴杖去睇3個醫生，她形容全港奇醫都睇勻，稱：「是撞彩慢慢好啲，但到而家都未完全康復。」

抗病期間，冰姐感激「至八會」好姊妹林建明、毛舜筠等到她元朗家送暖，說：「大姐明幫我剪指甲剪腳甲，唔係個個做到，好唔話得；毛舜筠介紹好多名醫畀我，因為佢有過紅斑狼瘡，對免疫系統好有研究，教我好多養生飲食同整麵包，疫情經常送麵包畀我食，呢啲真係姊妹情。」

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男友不離不棄

死過翻生，冰姐常稱自己幸運比不幸多，說：「而家每朝都好感恩！首先，雷曼我無晒啲錢，我仍然生活無憂，其次我婚姻唔開心，但我個女鍚我令我好快樂！仲有，有邊個到我呢個年紀，仍有人搵佢拍真人騷周圍去旅行見識？你話我幾幸運？我係好驕傲。」

同時冰姐稱她的幸運包括16年患病前認識到一位對她不離不棄、比她年長兩歲的男友，稱：「我差唔多59歲先識到佢，我個病樣得佢肯見我，佢居然響我病中一直支持我，所以我話畀大家知，唔好放棄，我響咁年紀都搵到同行之伴！」

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