  • 29°C
香港時間 : 2024714日 (日) 18:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

血管炎丨鍾慧冰患怪病手腳冰冷似身在雪房　感激男友不離不棄：我59歲先識到佢

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 55 分鐘前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

鍾慧冰與女兒林靜莉。

現年68歲的的鍾慧冰（冰姐）在1979年參選港姐並奪季軍入行，與前夫育有一女冰姐本來早已淡出幕前多年，在3年前因陪女兒林靜莉拍ViuTV真人騷《阿女又戀嚟》後，獲邀再夥拍媚姨（陳月媚）及保錡主持《Auntie妳好》，結果吸納一批年青粉絲，冰姐更與時並進開個人網上平台。

鍾慧冰曾受訪表示當年選港姐不久轉戰電影幕後及開設公關公司，1096年結婚生女至2001年女兒讀小一，她因計過有足夠積蓄便索性結束公關公司全職湊女，豈料08年金融海嘯成雷曼苦主，半生積蓄化為烏有。

Auntie妳好東南亞玩番轉丨保錡冰姐商討整蠱媚姨大計　送200元美金予Poki當生日利是

點擊圖片放大
+5
+4

娛圈暖媽丨毛姐為遷就細女搬往山頂　毛舜筠不捨大女嫁到美國：呢個係我最難過

冰姐患血管炎

在此徬徨時件卻促使她決心與前夫離婚，稱：「讓我明白靠自己唔可以再靠男人，佢早已靠唔住！前夫響生女無幾耐已有問題，係有第三者！另外，大家價值觀越來越唔同，佢經常返內地唔返屋企。」

但雷曼與離婚都不曾令鍾慧冰絕望，因之後她於有線當主持及往內地商演不愁生計。但令冰姐真正她跌入人生谷底是2016年突然患上罕見免疫系統怪病「血管炎」。

鍾慧冰曾為有線電視做節目。

當時有線電視要重組令她有個長假期，於是預訂遊輪旅行，豈知翌日起床時右腳突然沒知覺，之後發現右手亦出事，之後整個人滑到地上，刻叫白車入院，留醫兩星期證實患上血管炎，說：「呢個病令我血液唔流通，啲血去唔到手指同腳趾，嗰種凍係你想像唔到，啲手指好似想逐隻甩出嚟咁。」

冰姐表示，當時感覺像如身處冰房般，稱：「啲手指好似逐隻甩出嚟咁變晒紫色！」她的手指手腳肌肉嚴重萎縮及痛，而長期食類固醇，四肢瘦塊面腫，稱：「淨可以同自己講唔好死，因為醫生話去到肝隨時會死，當時我找朋友連骨灰龕都買定。」

點擊圖片放大
+6
+5

林建明毛舜筠送暖

她唯有不斷鼓勵自己，每日用撐住枴杖去睇3個醫生，她形容全港奇醫都睇勻，稱：「是撞彩慢慢好啲，但到而家都未完全康復。」

抗病期間，冰姐感激「至八會」好姊妹林建明、毛舜筠等到她元朗家送暖，說：「大姐明幫我剪指甲剪腳甲，唔係個個做到，好唔話得；毛舜筠介紹好多名醫畀我，因為佢有過紅斑狼瘡，對免疫系統好有研究，教我好多養生飲食同整麵包，疫情經常送麵包畀我食，呢啲真係姊妹情。」

點擊圖片放大
+4
+3

男友不離不棄

死過翻生，冰姐常稱自己幸運比不幸多，說：「而家每朝都好感恩！首先，雷曼我無晒啲錢，我仍然生活無憂，其次我婚姻唔開心，但我個女鍚我令我好快樂！仲有，有邊個到我呢個年紀，仍有人搵佢拍真人騷周圍去旅行見識？你話我幾幸運？我係好驕傲。」

同時冰姐稱她的幸運包括16年患病前認識到一位對她不離不棄、比她年長兩歲的男友，稱：「我差唔多59歲先識到佢，我個病樣得佢肯見我，佢居然響我病中一直支持我，所以我話畀大家知，唔好放棄，我響咁年紀都搵到同行之伴！」

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
星級媽媽｜為女兒選讀國際學校免功課煩惱　梁麗翹：讀不成書也要學做君子

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

綠葉王丨林建明往護老院探余慕蓮　魚毛姐曾歷生死早立平安紙捐遺產
11:42 2024/04/26
綠葉王丨林建明往護老院探余慕蓮　魚毛姐曾歷生死早立平安紙捐遺產
毛舜筠與鄭丹瑞分享保養秘訣　毛姐：重視健康無肥人
16:42 2024/03/28
毛舜筠與鄭丹瑞分享保養秘訣　毛姐：重視健康無肥人
娛圈暖媽丨毛姐為遷就細女搬往山頂　毛舜筠不捨大女嫁到美國：呢個係我最難過
13:57 2024/06/27
娛圈暖媽丨毛姐為遷就細女搬往山頂　毛舜筠不捨大女嫁到美國：呢個係我最難過

你可能感興趣

綠葉王丨林建明往護老院探余慕蓮　魚毛姐曾歷生死早立平安紙捐遺產
11:42 2024/04/26
綠葉王丨林建明往護老院探余慕蓮　魚毛姐曾歷生死早立平安紙捐遺產
毛舜筠與鄭丹瑞分享保養秘訣　毛姐：重視健康無肥人
16:42 2024/03/28
毛舜筠與鄭丹瑞分享保養秘訣　毛姐：重視健康無肥人
娛圈暖媽丨毛姐為遷就細女搬往山頂　毛舜筠不捨大女嫁到美國：呢個係我最難過
13:57 2024/06/27
娛圈暖媽丨毛姐為遷就細女搬往山頂　毛舜筠不捨大女嫁到美國：呢個係我最難過
娛樂人物職業 KOL 綜藝節目 香港小姐 星二代 ViuTV YouTube YouTuber 網絡熱話 拍拖

最高瀏覽

文頌男離世｜文頌男不敵癌魔離世　終年29歲
文頌男離世｜文頌男不敵癌魔離世　終年29歲
文頌男病逝丨文頌男不敵癌魔病逝終年29歲 逝世前最後受訪身世坎坷感愧對媽媽
文頌男病逝丨文頌男不敵癌魔病逝終年29歲 逝世前最後受訪身世坎坷感愧對媽媽
文頌男離世｜文頌男中學輟學到擁雙學士學位　生前最大願望有能力給家用媽媽
文頌男離世｜文頌男中學輟學到擁雙學士學位　生前最大願望有能力給家用媽媽
文頌男病逝丨文頌男不敵癌魔病逝終年29歲 醫生拆解罕見骨癌「尤文氏肉瘤」 存活率可少於2成
文頌男病逝丨文頌男不敵癌魔病逝終年29歲 醫生拆解罕見骨癌「尤文氏肉瘤」 存活率可少於2成
天氣預報｜天文台預告打風威脅　鄰近海域有風暴形成中
天氣預報｜天文台預告打風威脅　鄰近海域有風暴形成中