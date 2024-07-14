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的士服務｜林世雄：本月內批出最多5個的士車隊牌　冀年底投入服務

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林世雄指本月內批出最多5個的士車隊牌，冀年底投入服務。（陳靜儀攝）

政府推出的士車隊牌照計劃，運輸及物流局局長林世雄指，當局已收到15五份標書，本月內將批出最多5個牌照，期望最快年底投入服務，冀提升整個的士行業的服務質素。他強調，網約車研究會以市民整體利益為依歸，的士牌價不在考慮範圍。

為提升的士服務水平和行業形象，政府推出的士車隊牌照。林世雄在電台節目上稱，已接獲15個申請，將會批出不超過5個牌照，期望年底投入服務，以提升本港的士業界的服務水平，「我們很有信心，通過的士車隊，為的士業界帶來新景象、新風氣，從而推動的士文化，提升整個的士行業服務質素。」

的士車隊將採取兩種收費模式，包括點對點包車模式，以及按錶收費再加預約費，不設預約費上限。林世雄相信，市場會調節收費，希望車隊和乘客互相訂立一個合理的數目。他又認為市民已習慣使用網約車，相信他們會很快適應新服務模式。

他續指，當局會要求車隊必須提供預約應用程式，運輸署網頁已列出各車隊的預約連結，車隊同時提供於街上招手截車的服務，而屆時市區及新界的士車隊，或不會如現時般以顏色區分。

當局正研究規管網約車平台，林世雄表示，局方會研究供求，再決定如何發牌及規管，強調的士牌價升跌非規管網約車的考慮因素，「最重要是市民的整體利益、公交如何維持到一個高效率公交系統，這個才是我們最重要考量的地方。」

至於政府將於明年收回大欖隧道專營權，林世雄稱要體現「用者自付」，不可以不收費，若收費太低，亦會令大欖隧道的交通網絡難以負荷。

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