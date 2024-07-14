社工註冊局｜孫玉菡：首要工作為制定機制維護國家安全　有信心年底夠人參選

▲ 孫玉菡指，很有信心有足夠人士，願意通過選舉途徑參與社工註冊局的工作。（資料圖片）

改組社工註冊局的日前修例已刊憲生效，早前有七位民選成員辭職，勞工及福利局局長孫玉菡今日（14日）指，很快到年底會再次舉行選舉，很有信心有足夠人士，願意通過選舉途徑參與社工註冊局的工作。他指，註冊局的四大主要工作，最大、最緊急的是要制定機制處理干犯危害國家安全罪社工的註冊事宜，其他方面如持續專業進修，不論時間、形式和內容，都完全交予註冊局處理。

孫玉菡今日（14日）出席電視台節目後晤傳媒，被問到，為何社工一旦觸犯國安罪行就永久除牌，較相對醫生、律師等嚴厲？他指，因為社工的工作性質較特別，主要是幫有需要人士、經常面對困難的人，往往可以取得受助人很大的信任，因此社工影響很大，不僅是做事，很多時候亦影響別人。他強調，若有社工干犯危害國家安全罪行，這是很嚴重的罪行。社會主流看法是如此嚴重的罪行及情況下，考慮到社工的特殊性，不應該讓其繼續擔任社工，是從這個特殊角度出發。他認為，隨着正式條例落實、註冊局重組完成後，對社工來說更清楚安心，很相信可以吸引更多人入行。

另外，立法會日前三讀通過《強制舉報虐待兒童條例草案》，規定25類專業人員須舉報嚴重虐兒個案，包括教師、社工等，違例最高罰則為監禁3個月及罰款5萬元。孫玉菡指，參考海外經驗後，預計隨着實施強制舉報要求後，舉報數字會大幅增加，所以不論在人手及設施方面均已相應增加，希望承接將來個案增加，為兒童提供協助。至於會否設定時限何時須處理好舉報個案，他指，虐兒很複雜，但很難就舉報時間設定所謂KPI（關鍵績效指標）時間，每宗個案均有不同。

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