店舖盜竊｜首5月店舖盜竊案增11.9%　警公布旺角、荃灣及將軍澳重災區

▲ 今年1至5月店舖盜竊有3,678宗，月均創2017年以來新高。（朱永倫攝）

本港店舖盜竊案有上升趨勢。警方今年首5月錄近3.7萬宗罪案，其中店舖盜竊有3,678宗，按年同期增11.9%，月均約736宗更創2017年以來新高。重災區包括旺角、荃灣及將軍澳；最大宗案件為一名22歲男子偷去兩支總值逾13萬元的紅酒。警方指出，不少賊人近年利用自助收銀機監控漏洞，在結帳時「嘟漏」貨品盜竊，料隨着相關系統普及，盜竊情況或再惡化。

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今年1至5月店舖盜竊有3,678宗，較去年同期的3,288宗增390宗，升幅11.9%；2,250人被捕，41至50歲佔最多，其中150人為重複犯案，最多重犯5次。熱門被偷物品包括保健品、藥物、洗頭水和鬚刨，主要特徵是名貴、易收藏和二手市場價格好。

防止罪案科培訓及支援組總督察蔡頴鈺指，部份物品在特定季節有較大機會被偷，例如聖誕節、新年和農曆新年期間，即11至1月，均是店舖盜竊高峰期，洋酒和朱古力等最易成為賊人心水獵物；夏天則多數是時令水果和雪糕被偷。

她續指，被偷物品價值最低僅8至10元，而今年最大宗案件是店員在2月發現貨架上兩支總值逾13.2萬元的紅酒不翼而飛，警方翻查閉路電視後拘捕一名22歲男子，落案控告2項偷竊罪，判監6個月；4月亦在黃大仙揭發大規模偷竊活動，共拘7人。

至於盜竊重災區，蔡頴鈺說是旺角、荃灣及將軍澳，大部分個案在商舖、超級市場和時裝店發生，多數趁職員不為意時，把貨品偷放入手提袋內，隨着自助收銀機普及，賊人亦會在自助結帳時故意「嘟漏」貨品，或在最後一刻取消掃描記錄，不付款便離去。

她相信因應香港人口老化、勞動人口下跌，越來越多商舖會引入自助收銀機，令賊人有機可乘，「不驚訝盜竊案數字或再現升勢。」又稱經濟活動頻繁、旅客人流多等，亦有機會導致盜竊案增加。

為預防店舖盜竊發生，警方上周五（12日）與逾40名大中小型零售企業代表舉行交流會議，建議商舖在自助收銀機附近增加人手、安排便衣保安巡邏；且善用電子鎖匙、防盜扣、防盜標籤和射頻防盜門等科技；並多利用閉路電視應用程式，時刻留意是否有可疑人士進入店舖。

警方亦製作全新宣傳海報，提醒市民勿心存僥倖鋌而走險。就如何識別潛在賊人，蔡頴鈺則建議留意是否有人在炎熱天氣下身穿大衣、攜帶非尋常巨袋等；若有人在試身室停留很久，亦有機會是正在收藏贓物。

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記者：梁薾心