店舖盜竊｜擁高薪厚職為何仍以身試法？　警察臨床心理學家：面對低潮尋快感

▲ 有調查發現，逾48%賊人因衝動犯案，或正面對失業、喪親等人生低潮。（馮漢柱攝）

近年不時有醫生、老師、甚至公務員和女督察被揭發盜竊，專業人士擁高薪厚職為何仍以身試法？警察臨床心理學家馮浩堅引述外國調查稱，大部分賊人均為業餘，逾48%因衝動犯案，或正面對失業、喪親等人生低潮，當一時忘記付款後發現沒有後果，便再犯尋快感或慰藉心靈。

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馮浩堅稱，有外國訪問逾200名曾重複盜竊約20至1,000次的賊人，結果發現，逾48%人盜竊是因衝動或心靈缺失，如突然失去家人、職業、健康等，僅7%是看中貨品的金錢價值。他續稱，專業賊人無時無刻都想辦法破解防盜系統，貪心偷取物品變賣幫補生計，但其實大部份賊人均為業餘，他們首次犯案時往往是一時忘記付款，但發現沒有後果，便開始視盜竊為在人生低潮慰藉心靈的方法。

惟他指出，盜竊就如吸毒，雖然賊人最初會感到興奮，但及後會覺得後悔內疚、情緒低落，並再依賴盜竊取得快感，形成惡性循環，患抑鬱或自殺機會比一般人高。他建議市民如有相關情況，盡快尋求專業人士協助，「上得山多終遇虎，用偷竊處理情緒並非長遠辦法。」

港人生活壓力大，被問及警方有否為防止人員誤用盜竊紓壓設指引，防罪科培訓及支援組總督察蔡頴鈺說，警方早在數十年前便提倡健康生活模式，鼓勵透過做運動等放鬆，心理服務科亦提供支援。

另外，善導會多年支援在囚和更生人士，善導會法院社工服務督導主任葉志威稱，逾6成服務個案牽涉盜竊，有40歲家境不差的已婚女士因偷取百多元的日常用品被捕，深入了解後發現，由於丈夫忙於工作，她要獨自承擔照顧父母和管教子女的重任，最終壓力爆煲犯案。

葉形容要助更生人士遠離盜竊，須找到犯案根本原因，並引導用正確方法排解負面情緒，惟最重要仍是社會不要歧視和標籤他們，提供重投社會的機會，「人誰無錯，如果調轉發生在自己身上，你想不想社會畀個機會你？」

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記者：梁薾心