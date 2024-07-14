特朗普遇刺丨楊天命指特朗普屬狗犯太歲　年初早批Donald Trump︰會俾人暗殺

▲ 網民楊天命早批特朗普會受槍感佩服。

美國前總統特朗普（Donald Trump）在周六在賓夕凡尼亞州的競選集會上遇到襲擊，其競選團隊表示，他正在一家醫療機構接受檢查，目前情況安好。

特勤局聲明指，集中的槍擊事件中，一名觀眾死亡，兩名觀眾重傷，槍手從集會場所外，從高處朝演講台連開數槍，特勤局已制服並擊斃槍手，FBI已介入調查。據美聯社報道，執法官員表示正在把特朗普集會上發生的槍擊事件，循刺殺特朗普未遂事件進行調查。

特朗普遇刺事件震驚全球，不過有網民發現原來早在今年農曆年前夕，堪輿學家楊天命曾批特朗普會出事，指楊師傅果然利害。

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楊天命早批特朗普出事

楊天命年初在杜汶澤的網上節目談及特朗普龍年的運程指，出生於1946年6月14日、生肖屬狗的特朗普在龍年犯太歲，稱對方「會有生命危險」，更舉出3個可能︰「心臟問題、腸癌以及開槍事件。」

結果楊天命言中，幸特朗普未有生命危險，但楊天命批算已在網上瘋傳，不少網民讚師傅準。

另外，梁芷珊在個人社交平台也提及特朗普遇襲，並貼上一段上周直播片稱：「天命上星期，談到特朗普，他這樣說。。。其實佢年初已經咁講。」

在片中，楊天命說：「我曾經做過一個新年節目，有講過特朗普入主呢個問題，特朗普係得架、佢有機會今年會贏，但係亦有機會畀人暗殺。」

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