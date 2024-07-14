DSE｜專家分析今年起更難考獲7科5**　「DSE狀元」或需重新定義

▲ 學友社學生輔導顧問吳寶城認為，狀元只是「尊稱」、「多啲人都無所謂嘅，讚賞多啲」。（朱永倫攝）

中學文憑試（DSE）即將於周三（17日）放榜，今年是首次沒有通識科成績，「DSE狀元」或需重新定義。學友社分析，因新加入的公民科不計分，料考生更難考獲7科5**，認為只考獲6科5**便可稱為狀元，，並預料人數將上升。

同時8間資助大學普遍將今年課程收生改計「最佳5科（Best 5）」成績，個別課程更只計最佳4科成績，學友社料最佳5科考獲20分，已有很高機會獲大學錄取。

公民科代通識 只評達標否 大學不計分

以往在DSE考獲7科5**（包括4個核心科目及3個甲類選修科）的尖子，一般會被稱為「狀元」，若在數學延伸部分（M1或M2）同奪5**，更會被稱為「超級狀元」。由於今年取代通識科開考的公民科評級簡化為「達標」與「不達標」，不計入大學收生分數，學友社學生輔導顧問吳寶城分析，改制後令考取7科5**難度提高，或規限「理科人」才能成為狀元。

因此，吳寶城認為，今屆考生若能考獲6科5**已算是狀元，會較為「公平」，他指狀元只是「尊稱」、「多啲人都無所謂嘅，讚賞多啲」。另由於新制讓學生讀少1科、釋放課時，料取得6科5**人數上升。翻查上屆文憑試放榜日共有21人考獲6科或以上5**，包括4名狀元及17名「榜眼」。

翻查應屆報考7科的學校考生按年倍增至17,840人，報考8科人數亦增加2.5倍至517人，以往超級狀元額外報考第8科，多數為數學科延伸部分（M1/M2），只有少數修讀音樂等其他科目。

大學門檻計少1科分數 多間大學改計Best 5

另外，今年8間資助大學均因應公民科修訂入學門檻，港大、中大、科大、浸大、城大及理大均由「332233」改為「332A33」，變相少計1科分數；僅教育大學及嶺南大學則由「33222」改為「332A22」。計算入學分數時，部分大學由Best 6改為Best 5，個別課程更只計Best 4；以城大理學士（化學）為例，校網顯示只須符合332A33最低門檻，最終則只計Best 4成績。

吳寶城形容大學改計Best 5屬「主流」，涉及理大物理治療、放射治療，以及護理等受歡迎學科；僅中大及港大醫科，以及港大法律、牙醫及藥劑等課程仍計Best 6，因此相信往年大學收生成績參考價值較低，建議學生在聯招（JUPAS）改選時，善用院校提供的「預計收生成績」等資料，獲得更準確預測。

5科18分有望入U 須考慮面試及計分比重

吳料今年聯招競爭與去年相若，只要考生最佳5科達20分，入讀8間資助大學的機會「非常之高」，考獲18至19分等「邊緣」分數亦有機會入大學，但須考慮面試表現及各院校計分比重等。

記者：梁凱婷

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