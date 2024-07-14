  • 28°C
香港時間 : 2024714日 (日) 22:30
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

DSE｜專家分析今年起更難考獲7科5**　「DSE狀元」或需重新定義

社會

撰文： 梁凱婷

發布時間： 26 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

學友社學生輔導顧問吳寶城認為，狀元只是「尊稱」、「多啲人都無所謂嘅，讚賞多啲」。（朱永倫攝）

中學文憑試（DSE）即將於周三（17日）放榜，今年是首次沒有通識科成績，「DSE狀元」或需重新定義。學友社分析，因新加入的公民科不計分，料考生更難考獲7科5**，認為只考獲6科5**便可稱為狀元，，並預料人數將上升。

同時8間資助大學普遍將今年課程收生改計「最佳5科（Best 5）」成績，個別課程更只計最佳4科成績，學友社料最佳5科考獲20分，已有很高機會獲大學錄取。

公民科代通識　只評達標否　大學不計分

以往在DSE考獲7科5**（包括4個核心科目及3個甲類選修科）的尖子，一般會被稱為「狀元」，若在數學延伸部分（M1或M2）同奪5**，更會被稱為「超級狀元」。由於今年取代通識科開考的公民科評級簡化為「達標」與「不達標」，不計入大學收生分數，學友社學生輔導顧問吳寶城分析，改制後令考取7科5**難度提高，或規限「理科人」才能成為狀元。

因此，吳寶城認為，今屆考生若能考獲6科5**已算是狀元，會較為「公平」，他指狀元只是「尊稱」、「多啲人都無所謂嘅，讚賞多啲」。另由於新制讓學生讀少1科、釋放課時，料取得6科5**人數上升。翻查上屆文憑試放榜日共有21人考獲6科或以上5**，包括4名狀元及17名「榜眼」。

翻查應屆報考7科的學校考生按年倍增至17,840人，報考8科人數亦增加2.5倍至517人，以往超級狀元額外報考第8科，多數為數學科延伸部分（M1/M2），只有少數修讀音樂等其他科目。

大學門檻計少1科分數　多間大學改計Best 5

另外，今年8間資助大學均因應公民科修訂入學門檻，港大、中大、科大、浸大、城大及理大均由「332233」改為「332A33」，變相少計1科分數；僅教育大學及嶺南大學則由「33222」改為「332A22」。計算入學分數時，部分大學由Best 6改為Best 5，個別課程更只計Best 4；以城大理學士（化學）為例，校網顯示只須符合332A33最低門檻，最終則只計Best 4成績。

吳寶城形容大學改計Best 5屬「主流」，涉及理大物理治療、放射治療，以及護理等受歡迎學科；僅中大及港大醫科，以及港大法律、牙醫及藥劑等課程仍計Best 6，因此相信往年大學收生成績參考價值較低，建議學生在聯招（JUPAS）改選時，善用院校提供的「預計收生成績」等資料，獲得更準確預測。

5科18分有望入U　須考慮面試及計分比重

吳料今年聯招競爭與去年相若，只要考生最佳5科達20分，入讀8間資助大學的機會「非常之高」，考獲18至19分等「邊緣」分數亦有機會入大學，但須考慮面試表現及各院校計分比重等。

記者：梁凱婷

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

DSE｜學友社料大學競爭與去年相若　最佳5科20分入學機會「非常高」
今日 13:06
DSE｜學友社料大學競爭與去年相若　最佳5科20分入學機會「非常高」
DSE｜覆核申請核分重閱答卷攻略　重改4科洗近$5,000
13:23 2024/07/10
DSE｜覆核申請核分重閱答卷攻略　重改4科洗近$5,000
DSE｜職訓局逾百項課程報名上升　校長推薦計劃放寬至毋須「5科2」申請即倍增
13:07 2024/07/11
DSE｜職訓局逾百項課程報名上升　校長推薦計劃放寬至毋須「5科2」申請即倍增
DSE｜都大專業進修學院報名按年增1成　院長曾德源：收生低谷已過
22:44 2024/07/11
DSE｜都大專業進修學院報名按年增1成　院長曾德源：收生低谷已過
DSE｜港大理大各預留約四千萬入學獎學金　向6科5**考生派50萬元資助
20:50 2024/07/11
DSE｜港大理大各預留約四千萬入學獎學金　向6科5**考生派50萬元資助

你可能感興趣

DSE｜學友社料大學競爭與去年相若　最佳5科20分入學機會「非常高」
今日 13:06
DSE｜學友社料大學競爭與去年相若　最佳5科20分入學機會「非常高」
DSE｜覆核申請核分重閱答卷攻略　重改4科洗近$5,000
13:23 2024/07/10
DSE｜覆核申請核分重閱答卷攻略　重改4科洗近$5,000
DSE｜職訓局逾百項課程報名上升　校長推薦計劃放寬至毋須「5科2」申請即倍增
13:07 2024/07/11
DSE｜職訓局逾百項課程報名上升　校長推薦計劃放寬至毋須「5科2」申請即倍增
DSE 中學 中小學教育 畢業 牙醫 公民與社會發展科 中文科 數學科 治療 學士

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

文頌男病逝丨文頌男不敵癌魔病逝終年29歲 醫生拆解罕見骨癌「尤文氏肉瘤」 存活率可少於2成
文頌男病逝丨文頌男不敵癌魔病逝終年29歲 醫生拆解罕見骨癌「尤文氏肉瘤」 存活率可少於2成
文頌男病逝丨文頌男不敵癌魔病逝終年29歲 逝世前最後受訪身世坎坷感愧對媽媽
文頌男病逝丨文頌男不敵癌魔病逝終年29歲 逝世前最後受訪身世坎坷感愧對媽媽
文頌男離世｜文頌男中學輟學到擁雙學士學位　生前最大願望有能力給家用媽媽
文頌男離世｜文頌男中學輟學到擁雙學士學位　生前最大願望有能力給家用媽媽
打風｜天文台前台長fb貼文　下周打風質疑媒體報道手法
打風｜天文台前台長fb貼文　下周打風質疑媒體報道手法
文頌男離世｜文頌男不敵癌魔離世　終年29歲
文頌男離世｜文頌男不敵癌魔離世　終年29歲