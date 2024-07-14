  • 28°C
香港時間 : 2024714日 (日) 20:24
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

天氣預報｜天文台發出黃色暴雨警告信號　預料強陣風繼續吹襲香港

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

（朱永倫攝）

本港天氣持續不穩定，天文台晚上7時發出黃色暴雨警告信號，指今晚（14日）雨勢較大及有狂風雷暴，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，呼籲市民提高警覺。

在7時02分再發出特別天氣提示，預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

湊得輕鬆啲
星級媽媽｜為女兒選讀國際學校免功課煩惱　梁麗翹：讀不成書也要學做君子

天文台指，副熱帶高壓脊會在明日（15日）繼續為中國東南部帶來酷熱的天氣，同時位於南海中部的熱帶氣旋會大致移向越南中部沿岸。在副熱帶高壓脊及該熱帶氣旋的共同影響下，未來一兩日廣東沿岸風勢稍為增強，驟雨逐漸增多。隨著一道廣闊低壓槽在本週中期影響南海北部，該區有驟雨及雷暴。預料該低壓槽會在本周後期稍為減弱，廣東沿岸地區再度酷熱。 

天文台又指，副熱帶高壓脊令今午本港天氣極端酷熱，部分地區氣溫上升至35度左右。同時，驟雨影響廣東沿岸。

在下午4時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在峴港之東南偏東約370公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向越南中部沿岸。

預測本港今晚及明日大致多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。明日最低氣溫約28度，日間短暫時間有陽光及酷熱，最高氣溫約33度。吹和緩至清勁東至東南風，離岸及高地間中吹強風。

展望隨後兩三日驟雨較多，局部地區有雷暴。星期二短暫時間有陽光。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

天氣 天文台 中國

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

文頌男病逝丨文頌男不敵癌魔病逝終年29歲 醫生拆解罕見骨癌「尤文氏肉瘤」 存活率可少於2成
文頌男病逝丨文頌男不敵癌魔病逝終年29歲 醫生拆解罕見骨癌「尤文氏肉瘤」 存活率可少於2成
文頌男病逝丨文頌男不敵癌魔病逝終年29歲 逝世前最後受訪身世坎坷感愧對媽媽
文頌男病逝丨文頌男不敵癌魔病逝終年29歲 逝世前最後受訪身世坎坷感愧對媽媽
文頌男離世｜文頌男中學輟學到擁雙學士學位　生前最大願望有能力給家用媽媽
文頌男離世｜文頌男中學輟學到擁雙學士學位　生前最大願望有能力給家用媽媽
打風｜天文台前台長fb貼文　下周打風質疑媒體報道手法
打風｜天文台前台長fb貼文　下周打風質疑媒體報道手法
文頌男離世｜文頌男不敵癌魔離世　終年29歲
文頌男離世｜文頌男不敵癌魔離世　終年29歲