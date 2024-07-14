天氣預報｜天文台發出黃色暴雨警告信號　預料強陣風繼續吹襲香港

▲ （朱永倫攝）

本港天氣持續不穩定，天文台晚上7時發出黃色暴雨警告信號，指今晚（14日）雨勢較大及有狂風雷暴，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，呼籲市民提高警覺。

在7時02分再發出特別天氣提示，預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

天文台指，副熱帶高壓脊會在明日（15日）繼續為中國東南部帶來酷熱的天氣，同時位於南海中部的熱帶氣旋會大致移向越南中部沿岸。在副熱帶高壓脊及該熱帶氣旋的共同影響下，未來一兩日廣東沿岸風勢稍為增強，驟雨逐漸增多。隨著一道廣闊低壓槽在本週中期影響南海北部，該區有驟雨及雷暴。預料該低壓槽會在本周後期稍為減弱，廣東沿岸地區再度酷熱。

天文台又指，副熱帶高壓脊令今午本港天氣極端酷熱，部分地區氣溫上升至35度左右。同時，驟雨影響廣東沿岸。

在下午4時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在峴港之東南偏東約370公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向越南中部沿岸。

預測本港今晚及明日大致多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。明日最低氣溫約28度，日間短暫時間有陽光及酷熱，最高氣溫約33度。吹和緩至清勁東至東南風，離岸及高地間中吹強風。

展望隨後兩三日驟雨較多，局部地區有雷暴。星期二短暫時間有陽光。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】