宅男女神丨陳婉衡3個月激減10kg　修出朱古力腹肌瘦身不瘦胸【多圖】

▲ 陳婉衡騷靚腹肌。

2012年落選港姐陳婉衡（Alycia）向來身材出眾，而且她也十分大方，無論是做節目或個人社交平台都不時騷驕人身段。

而且陳婉衡先前好身材外，後天也非常努力，早擁有健身教練牌照的Alycia十分勤力做運動，所以平時除在社交平台騷水著派福利外，還不時拍片分享瘦身秘訣，例如如何操出馬甲線、蜜桃臀等！

【明星扮靚】陳婉衡16日修出馬甲線 Alycia三點式派福利騷驕人身段【多圖】

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陳婉衡騷朱古力腹肌

日前，Alycia上載多張身穿小背心寫真，從中可見她擁有一排朱古力腹肌，絕對是努力成果，Alycia寫道：

15%體脂的我 ，對上一次呢個數應該係疫情前 ，所以要影低佢，好好記錄一下 。過去呢3個月，透過控制飲食同做運動，成功減咗10%體脂 （-10kg）雖然過程中有考驗我DISCIPLINE嘅時候，不過達到自己嘅目標，真係好大滿足感 好啦～冇咩事我去打返個邊爐先啦 ！

最新影片推介：

靠控制飲食及做運動塑造出朱古力腹肌Alycia，雖然在3個月激減10kg，但依然維持驕人上圍，真正瘦身不瘦胸，實在令不少羨慕。

網民紛紛留言：「Hot Girl Hot Summe」、「身型十足十未來戰士個女主角」等。而Alycia的好友譚嘉儀和簡淑兒亦分別在帖上留言：「So fit」、「My baby so hot」

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