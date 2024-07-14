多啦A夢展｜戶外展區遇強陣風暫停　主辦單位公布候補參觀安排

▲ 多啦A夢展戶外展區全面暫停開放，主辨單位：由於天氣突然轉壞

多啦A夢展主辦單位指，由於天氣突然轉壞，今（14日）午4時起收費展範圍的6樓空中樂園，以及地下免費戶外展區暫停開放。主辦單位又希望大家集氣，「支持多啦A夢在餘下展期，都可為如常展岀，大家帶來 100%快樂！」

主辦單位公布候補參觀安排如下：

(1) 地下——免費展區：「100%多啦A夢户外展區」

已預約今日(14日)下午4時30分至晚上9時30分的場次，但無法入場的免費預約人仕，敬請保留閣下KLOOK預約的QR Code，將可以在未來三日內的開放時段(即上午10時至下午9時30分），憑該QR Code再次到場，根據當時天氣及人流等，重新輪候進入戶外展區 。

(2) 6樓——收費展區：「100%空中樂園」

持有今日(14日)下午4時至晚上9時30分場次的人士，若因天雨關係無法進入空中樂園，請保留手帶及已獲派發的免費戶外區入場證，可以在展期內往後任何日子入場。屆時請出示相關手帶及入場證，以輪候進入空中樂園，並會再獲派發地下免費戶外展區的入場證輪候入場。

免費展區展期：7月13日 - 8月11日

收費展區展期：7月13日 - 8月18日

▲ 由於天氣突然轉壞，多啦A夢展今（14日）午4時起暫停開放6樓空中樂園收費展，以及地下免費戶外展區。

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