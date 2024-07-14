醫科課程｜港大擬明年推4年制「第二學位」醫科課程　畢業生有望在港註冊執業

▲ 劉澤星昨日（13日）在港大醫學院學位頒授典禮致辭透露正申請開辦新醫科課程。（港大醫學院提供）

香港大學醫學院院長劉澤星日前表示，正向政府申請增辦4年制的「第二學位」醫科課程，供已持有其他學位或資歷人士入讀，畢業生資格將等同於現時6年制港大醫科課程，可在香港註冊執業，新課程最快明年開課。

港大醫學院上周六（13日）舉行學位頒授典禮，劉澤星致辭時透露，初步構思新課程涵蓋港大現有「內外全科醫學士（MBBS）」課程核心內容，資格相當於修畢6年制港大醫科課程，如獲當局審批，新課程畢業生可於本港註冊執業。

劉表示醫學院希望另開新途徑為已具備其他學位或資歷的人士提供修讀醫科機會，將來投身專業醫療行列，如順利獲批，新課程有望最快於今年9月接受申請，2025年入讀。

院方形容新課程重視臨床培訓，開學首年暑期將開展密集的臨床前培訓，翌年再為有需要的學生提供臨床前增強培訓；課程亦着重推動科研創新和跨學科合作，將各學科知識融入醫療發展；亦將為未曾修讀化學和生物學等科學科目的學生提供預備課程；

港大新醫科課程招生對象，跟科技大學擬辦醫科課程相同。去年底有立法會議員引述，科大校長葉玉如正爭取成立本港第3間醫學院，並破格容許非醫學系本科畢業生，申請以「第二學位」形式入學；葉玉如今年初證實正爭取在本屆政府任期內、即2027年中前成立科大醫學院，提供「學士後學士醫學課程」。

對於科大擬建本港第3間醫學院，行政會議成員林正財認為，多一間大學發展醫學院有助本港創科發展，而本港近年缺乏醫生，若有大學願意發展研究型、訓練醫生的工作，醫科畢業生也可投身創科，對市民健康和整體發展也有好處，又形容良性競爭對本港醫學發展是好事；若擴闊醫科收生基礎，更可吸引鄰近國家學生來港報讀，擴大本港人才庫。

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