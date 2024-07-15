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STEAM｜物理奧林匹克獎得主傳承啟發皇仁師弟　科大學者信本港有優勢吸引人才

社會

撰文： 梁凱婷

發布時間： 30 分鐘前

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曾奪亞洲及國際物理奧林匹克銀牌的張汶彥（右二），認為傳承很重要，會返母校皇仁舉辦物理訓練課程。左二為其皇仁師弟傅思皓。（梁偉榮攝）

曾奪亞洲及國際物理奧林匹克比賽銀牌，皇仁舊生、科大理學院國際科研課程（數學及物理雙主修）二年級生張汶彥，中三起接受校內物理奧林匹克培訓、於2021年入選港隊並在科大受訓。他認為，成功理解艱澀物理題目為他帶來成功感，計劃日後申請到加拿大英屬哥倫比亞大學交流，盼畢業後繼續進修、投身科研工作。

科大助特訓　專心做強項留人才

張汶彥認為，「傳承」非常重要，平日晚上或暑假仍會協助訓練港隊成員，亦曾回母校皇仁舉辦物理訓練課程。受他啟發，皇仁師弟、中五生傅思皓發掘到自己對物理的興趣，開始參與物理奧林匹克並獲選加入港隊，將於今日起出戰在格魯吉亞舉行的歐洲奧林匹克比賽。

不過，張汶彥認為本港研究物理風氣不佳，普遍人對此興趣不大，亦缺乏資源發展，需視乎本港學術界生態發展，才決定是否申請修讀碩士或博士課程。

科大物理系科學教育助理教授兼物理奧林匹克港隊教練張文峰認為，香港面積小，無法與大國家比較，如歐洲粒子物理實驗室的大型強子對撞機周長27公里，但認為香港亦有頂尖實驗室及使用英文教學優勢，與世界課程接軌。他亦提到，科大研究量子計算、材料物理有優勢，「專心做自己強、有信心做嘅方向，就會吸納到嗰方面人才」，他相信學生有興趣做相關研究自然會留港，亦樂見他們在感興趣的方向發展。

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「如訓練運動員」 朝十晚九備戰

科大自2004年至今，已連續20年為物理奧林匹克港隊提供培訓。科大物理系研究員兼港隊教練蔡定邦稱，每年多達900名中學生報名，會分階段挑選8人代表香港出戰亞洲賽，其中5名學生會再被揀選出戰國際或歐洲賽，並於科大寄宿、進行3周特訓，期間會「朝十晚六」或「朝十晚九」訓練，備戰大學程度題目，形容「等同訓練運動員」，需學習面對困難、思考解決方法，故會個別輔導、開解學生。

記者：梁凱婷

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