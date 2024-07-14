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馬季煞科｜煞科日黃雨無阻內地客人數創新高　全季投注額減4.5%旺丁不旺財

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 57 分鐘前

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今個馬季今日（14日）在黃雨下煞科。（馬會提供）

今個馬季今日（14日）在黃雨下煞科。馬會晚上公布，全季總入場人次按年增加23.8%至151.2萬人，包括在煞科日單日內地旅客入場人次創新高，但全季總投注額達1,347億元，比上年度減少4.5%，可謂旺丁不旺財，馬會形容是受經濟衰退影響；而全季博彩稅129.9億元，按年減少8.2%。

今日煞科日天氣驟晴驟雨，有不少遊客仍特意來港感受煞科日氣氛。馬會公布，今日煞科戰吸引大批市民入場，單日錄得超過3萬人入場人次，當中包括6373名內地遊客，內地遊客入場人數更創下歷來最高紀錄；今日投注額則接近18.7億，就比去年創下歷年第二高紀錄的20.654億元，按年減少9.5%。

馬會今季合共舉行88個賽日，包括7次黃昏賽事，共有831場本地賽事及368場越洋轉播賽事。今季賽馬總投注額1,347億元，較去年1,411億元減少4.5%；全季只錄得129.9億元博彩稅，按年減少8.2%。

馬會表示，儘管香港市場深受經濟衰退的影響，但憑藉馬會在全球積極拓展顧客基礎的策略取得成績，已抵銷部分相關損失，其中香港賽事匯合彩池投注額破紀錄達到288億元，按年上升13.7%。而本季越洋轉播賽事總投注額（包括全球匯合彩池）亦上升8.7%至128億港元。

馬會行政總裁應家柏表示，在充滿挑戰的經濟環境下，今季賽馬總投注額令人滿意，馬會將繼續拓闊海外客戶基礎，而面對本地賽馬投注額下跌，同時必須持續吸引香港馬迷。

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