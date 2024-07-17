修讀建造業課程免學費兼獲津貼　為晉身知識型技術專才鋪路

隨著多項大型基建工程陸續開展，為建造業創造大量不同的就業機會，加上工地環境較以往大為改善，亦引入創新科技，對有志開闢事業坦途的年輕一代，無疑帶來良好的發展前景。香港建造學院（下稱學院）提供全日制高等文憑（兩年制）、文憑（一年制）及證書課程（一年制），適用於中三及DSE畢業生，以至有意轉換事業跑道的人士，從中掌握投身建造業所需的知識與技能。

▲ 香港建造學院的高等文憑、建造文憑及建造證書課程涵蓋建造業所需的創新科技專業知識，培養新一代行業科技人才。

配合數碼化新趨勢 免學費兼提供津貼



踏入數碼新世代，社會日常的生活方式正邁向全面數碼化，影響廣及建築業的技術應用。為培育更多新生代科技人才加入業界，推動建造業持續轉型和發展，學院的高等文憑、建造文憑及建造證書課程皆已涵蓋建造業創新科技，包括建築信息模擬（BIM）、「組裝合成」建築法（MiC）、數碼工程監督系統（DWSS）等，確保學員能透過裝備行業最新的專業知識與時俱進。

與此同時，各項課程除了費用全免外，學員在就讀期間，每個月更可獲得津貼，根據不同課程及出席率，最高達每月$4,800，有助減輕學員在學時的經濟壓力，輕鬆地在進修路上實現專業與人生雙軌發展。

▲ 任何對建造業有興趣的人士，香港建造學院都可提供合適課程與配套，協助學生在行業大展拳腳。

就業路徑清晰 畢業享終身就業配對



學院課程一向以嚴謹設計著稱，學員不但可按個人發展所需拾級而上，畢業後更享有終身就業配對服務，確保他們甫畢業即就業。為助學員及早了解業界現況，知己知彼，學院特別設有多元化的就業輔導服務，並會安排工地參觀、就業工作坊、招聘會及模擬面試等一系列活動，使學員建立在行業内的人際網絡，為就業做好準備。學院同時與香港都會大學及University College of Estate Management(UCEM)合作，期望協助持續進修的畢業生銜接到學士學位。換言之，無論學員期望繼續升學，抑或直接就業，學院都有完善的服務與配套。

▲ 各項課程提供不同教學內容及學歷，無論是中三抑或DSE畢業生，皆能找到合適的選擇。

廣設多元化課程 適合不同人士報讀



以中三畢業生為對象的建造證書課程，提供3科涵蓋建造業主要工種，使學員可接受行業需要的技術訓練，完成課程後參加「認可技術專才培訓計劃」，以學徒身份提升職業資歷，成為高級技工。他們更可一邊以兼讀形式升讀「建造文憑」後，再繼續升讀兼讀制「建造專門行業專業文憑」課程，朝清晰發展前路穩步前行，而且邊學邊做，令技術與專業知識並駕齊驅。

至於為中六畢業生度身訂造的建造文憑課程，則設有10科涵蓋建造業主要工種，旨在培訓學員成為知識型技工。修畢為期一年的課程後，他們可參與「認可技術專才培訓計劃」，以學徒身份提升職業資歷，化身高級技工，也可升讀兼讀制「建造專門行業專業文憑」課程，在學歷及行業知識領域更上一層樓。



設高等文憑課程 以DSE考生為對象



學生若在DSE考獲5科2級或以上，包括中、英、數，即可報讀「高等文憑課程」，從屋宇建造監工、屋宇裝備監工、土木工程監工或工料測量4個課程作出選擇。他們將可透過「承建商贊助計劃」配對僱主，獲得承建商提供每月額外贊助津貼及實習機會。完成兩年制課程後，更可即時成為建造業工程管理人員或工料測量人員。

學院同時與香港都會大學合作，將課程接駁至建造管理及測量榮譽理學士、屋宇設備工程及可持續發展榮譽工學士，以及土木及環境工程榮譽工學士課程，使學生可獲學分豁免。除了都會大學外，學生也可選擇入讀University College Of Estate Management（UCEM）建造相關學科學位課程，最高可豁免200學分，更快完成課程取得學位。

2024/25學年的高等文憑、建造文憑及建造證書課程現正招生，免學費、有津貼。有意報讀課程加入建造業人士或應屆DSE考生可即時網上報名！由即日起至8月31日，更開放即場報名及面試，申請人可於星期一至五到九龍灣院校(九龍灣大業街44號)或上水院校(上水鳳南路1號)，面試合格可獲即場取錄。

課程資訊

香港建造學院

網站：https://www.hkic.edu.hk

電話：2100 9000

WhatsApp：6642 9438

電郵：sr-enquiries@hkic.edu.hk



（特約）