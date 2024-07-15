抗癌勇士丨《高校貴族》Shannen Doherty乳癌併發症離世　終年53歲

▲ 荷李活女星莎儂多赫提（Shannen Doherty），於7月13日因乳癌併發症離世， 終年53歲。

於90年代演出美國校園青春劇《高校貴族》「布蘭達」為人熟悉的荷李活女星Shannen Doherty，於7月13日因乳癌併發症離世， 終年53歲。

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生前受乳癌折磨

Shannen Doherty除《高校貴族》外，亦演過劇集《聖女魔咒》（Charmed）以及電影《Heathers》等。

她患癌近10年，在2015年被診斷患乳癌，病情一度得到控制，可是2020年，癌症復發至第4期。

在年初，有傳Shannen Doherty提前規劃自己的葬禮，有指她將身後事委託予好友處理。

她的宣傳人員受訪時證實Shannen的死訊，指：「我懷着沉重心情證實女演員Shannen Doherty逝世。在7月13日星期六，在多年抗病之下她不敵癌症。」

宣傳人員並表示Shannen離世時，她的女兒、姊姊、姨媽、朋友及犬隻Bowie都圍繞着她，送她最後一程。

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