特朗普遇刺｜特朗普遇刺射穿右耳受傷 外媒：演講「1習慣」變保命關健

【特朗普／刺殺／槍手／右耳受傷/習慣/保命關鍵】美國前總統特朗普（Donald Trump）於上周六（13日）出席競選活動，發表演話期間遭一名20歲槍手襲擊，從多間外媒在場所攝，他在千鈞一髮扭過頭，本來瞄準其後腦的子彈僅傷及右臉及右耳。外媒引述專家分析，是因為他一個演講習慣救了他一命。

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從現場直播畫面所見，當時現場傳出至少7至8下槍聲，聽到後面民眾大喊「趴下、趴下」，其後特朗普捂著耳朵蹲下。有在場攝影師拍攝到特朗普倒地後沿著耳朵流出兩道血痕，特朗普最後由特勤人員圍成「人肉盾牌」，將他包圍保護護送離開。

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特朗普僅傷右耳 在場兩名民眾一死一傷

槍手當場被擊斃，惟現場觀眾席一名男性支持者頭部中槍身亡，另有一名女士手臂中槍。有目擊者表示，當時「以為是放炮仗」。

專家分析一演講習慣救命

事發後，現場片段在網上瘋傳，引起不少輿論指刺殺事件是事前安排的。有外媒分析，特朗普之所以能逃過一劫很有可能是與他演講時習慣傾側身體，而且說話時會「搖頭擺腦」，所以在關鍵時刻能夠逃過一劫。

前空軍副司令張延廷亦在《新聞大白話》亦提到，「看到這個槍手是專業的，而且經過訓練，135公尺就能夠命中目標，這算是精準的」。

張延廷續指，留意到特朗普講話時喜歡搖頭擺腦且慷慨激昂，不時搖頭擺腦，有時候還會晃來晃去，甚至會走步，兩步或三步，這種動態的演講方式救了他。

子彈是直線的， 剛好他搖頭擺腦時就閃掉了。川普如果跟美國總統拜登一樣，演講時習慣定在那邊，結果未必如此。

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