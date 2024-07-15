時尚速報｜費達拿網球系列正式上架 On首間旗艦店全線產品登陸
撰文： 何偉雄
發布時間： 38 分鐘前
運動鞋的市場很大，Nike和adidas不須再多作介紹，而近年Salomon、Hoka One One和On都以異軍姿態沖擊市場，前兩者早前在港剛開設專門店，而來自瑞士的後者On亦不遑多讓，終於上星期三在中環開設首間設旗艦店，讓大家不須四處奔走就一次過可以看盡品牌所有系列。
你可能認識On是來自他與Loewe合作推出的聯乘球鞋，但有更多人認識他是因為品牌的跑鞋的確了得，慢慢地開始出現於熱愛運動的人的眼前，有了口碑，這年頭大可以用發展得一日千里來形容。
On由曾榮獲多項世界級鐵人三項賽事冠軍的Olivier Bernhard、David Allemann和Caspar Coppetti於2010年一起創立。創立品牌之初，其初衷亦和其他運動品牌一樣來得非常「正路」，就是要製造一款既舒適、且俱備緩衝、與及供應鏈透明的跑鞋，而近年經銷量大躍進後，品牌的CEO甚至名言希望On可以成為世界上最高檔的運動品牌，因此，當大家看到On與Loewe的多次結盟，實在不必驚訝。
招牌雲底
當然，品牌能夠成功（2021年前三季累積的營業額已高達5.8億美元），還有賴於鞋底的獨特結構，正所謂Nike有Air、On亦不遑多讓，那辨識度極高的穿孔雲底（CloudTec雲端緩衝系統），那標榜讓人穿上球鞋如像「騰雲駕霧」般的感覺，就教不少熱愛運動的人士要試過究竟。再加上球鞋應用可完全回收材質達至永續循環，這一種快人一步率先與環境氣候走在同一路上，On遲來的成功，不是沒有理由的。
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首間專門店
從前要購買On的產品，必須要東奔四走往不同店舖才能夠看到品牌一小部分的產品，因此，作為本地首間On專門店，最大的好處就是一次過可以盡窺品牌的所有系列，由跑鞋、網球鞋、越野行山鞋、到平日上街的休閒款式都一網打盡，加上運動衫、背囊等用品和與全球同步發售的Prism系列，難怪首天開始營業的中午，店內車水馬龍，On正式登陸宣告成功。
地址：中環皇后大道中80號H Queen's（2630 5973）
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