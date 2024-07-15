特朗普遇刺丨楊天命開直播講特朗普八字　楊師傅指Donald Trump要小心呢個月

▲ 楊天命應梁芷珊邀請開直播講特朗普八字。

美國前總統特朗普（Donald Trump）在周六於賓夕凡尼亞州的競選集會上遇到槍擊，成為全球大新聞。有網民發現早在今年農曆年前夕，堪輿學家楊天命曾批特朗普會出事。

當時，楊天命在杜汶澤的網上節目談及特朗普龍年的運程指，出生於1946年6月14日、生肖屬狗的特朗普犯太歲，稱對方「會有生命危險」，更舉出3個可能︰「心臟問題、腸癌以及開槍事件。」楊天命批算在網上瘋傳，不少網民讚楊師傅算得準。

特朗普遇刺丨楊天命指特朗普屬狗犯太歲 年初早批Donald Trump︰會俾人暗殺

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楊天命：7月易出事

楊天命在昨天（7月14日）應好友梁芷珊邀請開直播再講特朗普事件，楊師傅在節目表示，得知槍擊稱事件發生後，他第一時間覺得「邪邪地」，自己也坦言「冇諗過一講就中」，並透露當日錄節目前，杜汶澤將一堆人的八字給他算，他批出特朗普會出事所以在節目直說出來。

他續指，特朗普的命格是非常特別，性格奇怪又硬頸：「要嗰樣嘢就要得到為止」，而且行為比較偏激，但私下是個很孝順的人。

梁芷珊問特朗普之後會否再有事，楊天命表示看對方的八字見他有一劫，而且跟槍械有關，加上撞正大選，所以推算對方會被暗殺，他說︰「我淨係知有機會槍傷暗殺，但係我都覺得佢冇事嘅，但係點都有一劫。 」

楊天命批特朗普正在大運交界，八字忌「未月」，即是7月易出事，說︰「如果要講得清楚啲係會斷頭，但我唔敢講到咁細。」

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