  • 32°C
香港時間 : 2024715日 (一) 13:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

特朗普遇刺丨楊天命開直播講特朗普八字　楊師傅指Donald Trump要小心呢個月

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

楊天命應梁芷珊邀請開直播講特朗普八字。

美國前總統特朗普（Donald Trump）在周六於賓夕凡尼亞州的競選集會上遇到槍擊，成為全球大新聞。有網民發現早在今年農曆年前夕，堪輿學家楊天命曾批特朗普會出事。

當時，楊天命在杜汶澤的網上節目談及特朗普龍年的運程指，出生於1946年6月14日、生肖屬狗的特朗普犯太歲，稱對方「會有生命危險」，更舉出3個可能︰「心臟問題、腸癌以及開槍事件。」楊天命批算在網上瘋傳，不少網民讚楊師傅算得準。

特朗普遇刺丨楊天命指特朗普屬狗犯太歲　年初早批Donald Trump︰會俾人暗殺

點擊圖片放大
+5
+4

楊天命：7月易出事

楊天命在昨天（7月14日）應好友梁芷珊邀請開直播再講特朗普事件，楊師傅在節目表示，得知槍擊稱事件發生後，他第一時間覺得「邪邪地」，自己也坦言「冇諗過一講就中」，並透露當日錄節目前，杜汶澤將一堆人的八字給他算，他批出特朗普會出事所以在節目直說出來。

他續指，特朗普的命格是非常特別，性格奇怪又硬頸：「要嗰樣嘢就要得到為止」，而且行為比較偏激，但私下是個很孝順的人。

梁芷珊問特朗普之後會否再有事，楊天命表示看對方的八字見他有一劫，而且跟槍械有關，加上撞正大選，所以推算對方會被暗殺，他說︰「我淨係知有機會槍傷暗殺，但係我都覺得佢冇事嘅，但係點都有一劫。 」

楊天命批特朗普正在大運交界，八字忌「未月」，即是7月易出事，說︰「如果要講得清楚啲係會斷頭，但我唔敢講到咁細。」

最新影片推介：何雁詩專訪

TOPick柴犬追星
天使綜合症｜何雁詩感患罕見病兒子有使命　Stephanie坦言：希望同佢差唔多時間走

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

特朗普遇刺丨楊天命指特朗普屬狗犯太歲　年初早批Donald Trump︰會俾人暗殺
17:44 2024/07/14
特朗普遇刺丨楊天命指特朗普屬狗犯太歲　年初早批Donald Trump︰會俾人暗殺
綠葉王丨74歲黎彼得進軍YouTube界談圈中秘聞　大爆契仔黃宗澤身家
今日 11:36
綠葉王丨74歲黎彼得進軍YouTube界談圈中秘聞　大爆契仔黃宗澤身家
2024年龍年布局｜蘇民峰教家居風水布局　趨旺財運桃花運化病化是非
12:44 2024/02/07
2024年龍年布局｜蘇民峰教家居風水布局　趨旺財運桃花運化病化是非

你可能感興趣

特朗普遇刺丨楊天命指特朗普屬狗犯太歲　年初早批Donald Trump︰會俾人暗殺
17:44 2024/07/14
特朗普遇刺丨楊天命指特朗普屬狗犯太歲　年初早批Donald Trump︰會俾人暗殺
綠葉王丨74歲黎彼得進軍YouTube界談圈中秘聞　大爆契仔黃宗澤身家
今日 11:36
綠葉王丨74歲黎彼得進軍YouTube界談圈中秘聞　大爆契仔黃宗澤身家
2024年龍年布局｜蘇民峰教家居風水布局　趨旺財運桃花運化病化是非
12:44 2024/02/07
2024年龍年布局｜蘇民峰教家居風水布局　趨旺財運桃花運化病化是非
楊天命 娛樂人物職業 演員 KOL 特朗普 梁芷珊 杜汶澤 網絡熱話 YouTube

最高瀏覽

急症室最長等候時間（07月15日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月15日 時間12:05）
室內遊樂場2024｜全港22大兒童室內遊樂場合集　跳彈床/波波池/日式博物館最平套票$59起
室內遊樂場2024｜全港22大兒童室內遊樂場合集　跳彈床/波波池/日式博物館最平套票$59起
宅男女神丨陳婉衡3個月激減10kg　修出朱古力腹肌瘦身不瘦胸【多圖】
宅男女神丨陳婉衡3個月激減10kg　修出朱古力腹肌瘦身不瘦胸【多圖】
抗癌勇士丨《高校貴族》Shannen Doherty乳癌併發症離世　終年53歲
抗癌勇士丨《高校貴族》Shannen Doherty乳癌併發症離世　終年53歲
OneUp丨Oscar與Bronny曾自我懷疑不適在娛圈發展　感激家人成最強「後盾」支持追夢
OneUp丨Oscar與Bronny曾自我懷疑不適在娛圈發展　感激家人成最強「後盾」支持追夢