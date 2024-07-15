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特朗普遇刺｜特朗普遭暗殺大難不死　2女兒發聲伊萬卡：爸爸我永遠愛你

家事百科

撰文： 王明方

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 36 分鐘前

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特朗普遭暗殺大難不死 2女兒發聲，伊萬卡：爸爸我永遠愛你。

【特朗普/特朗普遇刺/美國前總統/美國大選/伊萬卡/蒂芬妮/競選活動/賓夕法尼亞州/槍擊/選舉】美國前總統特朗普（Donald Trump）早前在賓夕法尼亞州出席競選活動造勢遭槍擊，導致右耳流血，在特工護送下緊急送醫治療，他除即透過社交平台發聲強調天佑美國外，據外媒最新消息透露，特朗普已離開醫院，並將如期出席共和黨全國大會。而他的兩名愛女先後在社交平台發聲，表示，所幸父親大難不死！感謝執法員與支持者。

特朗普遇刺｜特朗普右耳中彈

特朗普案發當時正於台上發表演説，突然傳出多下槍聲，有人高聲呼喊「趴低」（Get down!）。人群不斷傳出尖叫聲，特工迅速撲向特朗普，並以他們的身軀掩護特朗普。據外媒報導，特朗普右耳中彈送醫後，目前已離開當地一家醫院，尚不清楚特朗普將前往何處，原定這場賓州造勢結束後，他將前往位於新澤西州的住所，然後在週日（15日）轉至威斯康辛州的密爾瓦基市，參與即將在16日登場的共和黨全國黨代表大會。

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特朗普遇刺｜造勢大會觀眾中彈亡

特朗普在社交平台發文說︰「感謝美國特勤局以及所有執法部隊，他們在造勢現場快速應對槍擊事件。我也想向在造勢現場身亡的觀眾及家屬，還有另一名重傷觀眾及家屬，表達哀悼之意。」

特朗普遇刺｜特朗普2女兒發聲

另一部分，特朗普大女兒伊萬卡（Ivanka Trump）在社群平台X發聲表示，「謝謝所有替我父親、罹難者與傷者表達關愛與禱告的人們，我很感謝所有執法部隊快速且果斷的行動，我將繼續為我們的國家禱告」。

川普與第二任妻子所生的次女蒂芬妮（Tiffany Trump）則發文指出，「非常感謝大家對我爸爸關愛與支持，感謝上帝讓我父親活下來。正如你們今天所看到的，父親是一名戰士，他將繼續為你們與美國而戰」。

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