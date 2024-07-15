消委會｜逾9成頭髮造型用品樣本檢有害物質　9款樣本長期接觸或影響生殖系統

▲ 逾9成頭髮造型用品樣本檢有害物質。

消委會測試市面上50款頭髮造型用品，結果發現逾9成樣本檢出有害物質，當中更有部分超出歐盟、內地或本港規定，其中以髮蠟樣本所檢出歐盟禁用香料致敏物質和防腐劑最多，當中7款樣本檢出禁用或限用的防腐劑，3款更檢出禁用香料致敏物質，情況並不理想。

消委會從不同零售店購買了50款頭髮造型用品樣本進行測試，每件價錢由$30至$650，當中包括14款壓縮氣罐裝噴髮膠（定型噴霧）、9款非壓縮型噴髮膠／造型護理噴霧、10款定型啫喱／泡沫／髮乳類產品、10款髮蠟和7款髮泥。測試按樣本的類型及其主要成分進行，以檢視當中是否含相關的有害物質，包括香料致敏物質、污染物多環芳香烴、防腐劑、重金屬和VOC。

4款樣本檢出歐盟禁用鈴蘭醛 或影響內分泌系統

測試發現4款樣本（包括3款髮蠟和1款髮泥）檢出歐盟禁用的香料致敏物質鈴蘭醛，分別為「Ida Faddy」、「SHHH」的兩款樣本及「Deuxer」，含量由0.0018%至0.014%。鈴蘭醛屬第1B類生殖毒性物質，在動物實驗中對成年動物的性功能和生育能力造成影響，同時亦對下一代造成發育系統的毒性；有報告亦指出鈴蘭醛可能會影響內分泌系統功能，導致健康出現問題。

整體而言，測試發現近9成樣本（44款）檢出1至8種香料致敏物質，當中9款（包括3款壓縮氣罐裝噴髮膠、1款非壓縮型噴髮膠、2款定型啫喱、2款髮蠟及1款髮泥）檢出5種或以上的香料致敏物質，另外3款樣本的（包括2款造型護理噴霧及1款髮蠟）香料致敏物質總檢出量超過0.5%，情況令人關注。此外，多款樣本檢出芳樟醇及檸檬烯這兩款香料致敏物質，30款樣本檢出芳樟醇的含量介乎0.0011%至0.093%，另有22款樣本檢出檸檬烯的含量由0.0017%至0.8%，全部超出歐盟須標示該等香料致敏物質的上限（免沖洗類產品：0.001%），惟部分樣本欠標示，建議廠商改善。

9款樣本檢出防腐劑paraben 長期接觸或影響生殖系統

測試結果亦發現3款髮蠟樣本防腐劑MIT，含量由0.0015%至0.0095%，未能符合歐盟的相關要求（不能使用於免沖洗產品），但符合內地要求（不能超過0.01%）。

9款樣本（3款定型啫喱和6款髮蠟）檢出另一種防腐劑paraben，因其防腐效能高且成本較低，所以被廣泛使用。當中1款檢出的propylparaben濃度為0.16%，超出內地及歐盟的要求（不能超過0.14%）。海外研究指部分parabens有機會出現仿雌激素（xenoestrogen）的效果，長期接觸或影響生殖系統。

壓縮氣罐裝噴髮膠品含有VOC如乙醇和二甲醚，而在使用時吸入高濃度的VOC，可引致眼睛、鼻子和喉嚨不適，甚至造成頭痛、暈眩、影響視力等問題。部分VOC更已被國際癌症機構定義為可令人類致癌或可令動物致癌的物質。消委會檢測14款壓縮氣罐裝噴髮膠樣本的VOC含量，結果發現樣本的VOC含量介乎14%至77%，含量最高的1款樣本（77%）超出本港《空氣污染管制（揮發性有機化合物）規例》訂下的最高可容許限值（55%），2款樣本的VOC含量則達上限，相關資料已轉交環保署跟進。另有5款樣本的VOC含量高於50%，雖然未有超出相關要求，惟含量亦偏高。

此外，近4成樣本（19款）未有以中文或英文標示成分列表，消費者或因未能得悉產品是否存在致敏物質，而增加誤用產品而出現皮膚過敏的機會。17款樣本沒有標示任何有效期資訊，1款壓縮氣罐裝噴髮膠樣本同時未有在包裝上以中文或英文標示「易燃或避免高溫」相關的警告字句。消委會促請有關供應商改善產品標籤，以保障消費者健康和提升資料透明度。

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