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抗癌勇士丨司棋姐向網民分享3招應付腳傷　昔日因子宮頸癌致骨枯

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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李司棋向網民分享3招應付腳傷！

現年73歲李司棋因為左耳聽力只剩兩成，所以自2017年主演劇集《溏心風暴3》後不再拍劇。但司棋姐不是就此退休，與時並進轉戰網絡，近年積極經營個人社交平台，其IG有16.2萬追蹤者，更汲納了一批年青粉絲。

司棋姐也會與網民互動，早前就回應一名網民的留言分享用3招應付腳傷，相當實用！

李司棋被指與阿愁「撞樣」　見港鐵有垃圾盼大眾注重公德：希望大家有啲手尾

司棋姐分享應付腳傷方法

有網民在司棋姐的IG帖文留言，表示自己腳很痛，不知道如何可救治自己，司棋姐回應道：「按照醫生指示食藥及醫療，保持心境開朗，永遠抱緊希望不放棄。」

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曾因子宮頸癌致骨枯

予人感覺積極樂觀的司棋姐，在90年代時患上子宮頸癌，她在99年接受治療，如：磁力共振、切割、化療，其後成功康復。而司棋姐在治療期間遇上骨枯情況，曾需用拐杖協助走路。

另外，她多年來受耳鳴困擾，在2016年底，其左耳聽力已退化四成，醫生證實為神經系統性退化。

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