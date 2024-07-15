消委會｜兩國產瓶裝水被驗出溴酸鹽達歐盟上限　大量攝入或引起噁心腹痛

▲ 兩國產瓶裝水被驗出溴酸鹽達歐盟上限，大量攝入或引起噁心腹痛。（消委會提供）

踏入炎夏，不少人都會購買方便快捷的瓶裝水，適時補充水分。消費者委員會測試市面上30款瓶裝水樣本，沒發現有害物質超出世衛的相關準則值，所有樣本可安心飲用；有2款樣本被驗出溴酸鹽達歐盟上限，或有機會引起噁心腹痛。

消委會從不同零售店購買了30款較常見的瓶裝水樣本進行測試，容量由500毫升至5,500毫升，平均每公升售價由$3.6至$114.7，包括6款蒸餾水、3款純淨水、1款礦物質蒸餾水、2款礦物質純淨水、17款天然礦泉水和4款氣泡天然礦泉水。

大部分樣本檢出1種至5種金屬雜質，惟檢出量沒有超出本港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》的上限要求，全部測試結果滿意。

其中，2款來自中國的天然礦泉水樣本，「百歲山」及「農夫山泉」均檢出溴酸鹽檢出量達到歐盟上限檢出每公升3微克溴酸鹽，達到歐盟訂定適用於經臭氧處理的天然礦泉水和泉水的溴酸鹽最大限值（每公升3微克）。溴酸鹽是消毒過程中，天然存在於水中的溴化物被消毒劑臭氧氧化而衍生的副產品。攝入大量溴酸鹽可引致噁心、腹痛、嘔吐及腹瀉，嚴重情況甚或影響腎臟及神經系統。國際癌症研究機構將其中一種溴酸鹽一溴酸鉀 列為或可能令人類致癌物質（第2B組）。

測試亦發現，整體天然礦泉水樣本的溶解性總固體（TDS）含量較高，但有1款樣本的TDS含量每公升僅有19毫克，甚至不及其中1款純淨水樣本（每公升24毫克），TDS含量可用作剖析影響飲用水的味道、顏色、礦物質含量等的其中一個指標。整體而言，天然礦泉水樣本的TDS檢出量由每公升19毫克至657毫克，最高與最低相差甚遠。

瓶裝水自來水價差達2,679 倍

蒸餾水及純淨水樣本的每公升平均售價為$7.02，添加礦物質蒸餾水及純淨水樣本的每公升平均售價為$7.57，天然礦泉水樣本（加氣或不加氣）的每公升平均售價為$20.8。整體而言，天然礦泉水樣本的售價最高，差不多是其他種類樣本的3倍。

消委會指，每100立方米的食水水費為$262，折合每公升售價為$0.00262，反觀蒸餾水及純淨水（不添加礦物質）樣本每公升平均售價為$7.02，是自來水售價的2,679倍，相比下自來水更經濟實惠。

另外，塑膠瓶裝水消耗量的增加或會造成塑膠污染的問題日益嚴重。瓶裝水的塑膠瓶通常只能使用一次，當中不少塑膠瓶可能最終成為垃圾並進入堆填區，而降解塑膠可能需要幾百年的時間，而且在降解的過程中，塑膠會分解成微塑膠並漂入海洋，影響海洋生態，對環境造成深遠的影響。

消委會建議，消費者應改變生活習慣，從源頭減塑，減少購買塑膠瓶裝水，減少對環境造成污染。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】