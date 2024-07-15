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Do姐弟弟丨Do姐破碎家庭長大胞弟罕現身　鄭裕玲當年為家人放棄海外升學

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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鄭裕玲 （Do姐）的胞弟罕有現身！

鄭裕玲（Do姐）縱橫影視圈多年，貴為「御用金牌司儀」的Do姐以雙語擔任節目主持和司儀，更是首位得到影后兼視后的藝人。

鮮有提及家事的Do姐有名胞弟鄭裕德（Peter），80年代，鄭裕德曾參演電影《父與子》，早前他現身「影以載道——銀都作品回顧」開幕禮，事隔40年罕有現身，只見鄭裕德輪廓跟胞姐鄭裕玲有點相似。

姐弟倆輪廓頗相似

當年拍畢《父子情》後，鄭裕德未有加入娛樂圈，反而赴外國升學。

鄭裕德在台上表示，這套電影對自己的感受很深並說：「因為呢套電影對我嚟講可以話係一個遺憾，點解咁講呢？因為係拍完電影之後，我就要離開香港去外國留學，始終冇機會喺大銀幕睇呢套電影，而家過咗成40年，終於適逢有咁嘅機會可以睇到，仲係4K修復版。」

明星打扮丨Do姐戒高跟鞋及不舒適衣物　導演劉偉恆：跟牛仔褲說再見

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破碎家庭下成長

Do姐曾透露童年生活並不快樂，父母在一次激烈爭吵過後，父親一怒之下離家出走，從此再也沒有回家。

鄭母一手照顧一對子女，於破碎家庭成長的Do姐好懂事，讀書成績更十分優異，中學會考中英文科土土均考獲A級成績。

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只因Do姐從小已經接觸英文，於家裡看英文報紙及電視節目，她更喜愛聽Bee Gees及 Beatles等英文歌，因此培養了對英語的興趣。

當年Do姐原本計劃往美國就讀新聞系，可惜家庭經濟不容許，被逼放棄當新聞記者之夢想，於1975年入讀佳藝電視訓練班，畢業後入行成為藝人。

讀書方法︱訪問荷里活星晒流利英語　鄭裕玲僅中五學歷靠3招低成本自學

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