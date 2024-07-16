北上消費｜蕭源爆友人北上深圳「呃着數」 　用1招食超平自助餐被批：影衰香港人

▲ 蕭源爆友人北上「呃着數」 ，用1招食超平自助餐被網民批「影衰香港人」。

【北上消費/深圳自助餐/補習名師/蕭源/優惠券/大眾點評】近年不少港人都有北上消費的習慣，皆因不論是玩樂還是美食都比香港便宜和多元化，但仍有港人在内地吃自助餐時以古惑方式「呃着數」。補習名師蕭源日前於網上分享友人經歷，踢爆友人北上用餐時「講大話呃着數」的行徑，事緣友人與一家人於母親節到深圳吃自助餐，訂座時已知悉網上平台購買的優惠券不能在母親節當天使用，但友人卻明知故犯，裝作對優惠券無法使用一事不知情，與經理擾攘一輪，最終獲准使用優惠券，強行「呃着數」。

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深圳自助餐｜蕭源爆友人北上「劣行」

中文科補習名師蕭源於Threads發帖分享友人北上「劣行」，指內地自助餐不像香港有「限食2小時」，顧客可以無限時任食。當日友人全家大快朵頤，飽餐一頓後，有同行親友發現優惠券列明使用條款「不適用於母親節」，友人表現卻異常冷靜，其後向餐廳經理表示「我打電話訂座時，你親口叫我到大眾點評買優惠券，但你沒說母親節正日不能用。我現在買了，那該怎麼辦？不可能今天先『正價』吃一頓，下次再來用券吃一頓吧？」

▲ 蕭源爆友人於母親節正日到深圳食自助餐，明知優惠券在當天不適用，「講大話」呃經理騙優惠。（Instagram＠siuyuenchinese）

深圳自助餐｜為求食超平自助餐 訛稱已買優惠券

雙方擾攘一輪後，經理准許友人一家使用優惠券，並以相當便宜的價錢結賬，「買了券也沒辦法，今天我們就收你優惠券上的價錢吧」。友人「呃完着數」後還回到座位上繼續大吃大喝，此時友人才偷偷用手機上「大眾點評」即場購買優惠券。原來友人早已知悉「母親節不適用」的條款限制，但仍訛稱已購買優惠券，與經理爭論一番，若然餐廳允許使用，便即場以手機買券。

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蕭源指聽到友人舉動後大感吃驚，質疑友人做法不妥，友人卻反駁指其他香港人都會這樣做，認為自己是「醒目」，行為恰當。

深圳自助餐｜網民怒批：影衰香港人

蕭源友人「cheap精」呃着數的行為惹來網民批評，許多網民批評蕭源的友人，指「好cheap，做不出這種行為」，又指港人個性喜歡貪小便宜，亦有人直斥此舉「好失禮」，是「影衰香港人」。

不過亦有人覺得此舉並無問題，指為了獲得優惠而做出無賴行為值得欣賞，又有人指北上消費勝在便宜，認為「去深圳飲飲食食就是貪夠便宜，有着數不搲到盡就是對不起自己，雖然行為是很肉酸」；亦有人指正用謊言欺騙餐廳不是「搲着數」，另有網民指餐廳亦有失職，「應該入座前先驗劵再開始吃，經理太好人了。」

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