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森林女王丨翡翠台罕有黃金時段播野生動物紀錄片　重新包裝邀《新聞女王》演員聲演粵語版

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 16 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

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《新聞女王》演員聲演粵語版《森林女王》。

今晚（7月15日）翡翠台九點半不播劇，罕有在黃金時段播紀錄片《森林女王》。其實這是BBC知名野生動物紀錄片《Serengeti》系列，於2020年在美國電影音效剪輯師協會榮獲聲音剪輯傑出成就殊榮，並獲得黃金時段艾美獎（Primetime Emmy Awards）、廣州國際紀錄片節（GZDOC）等七項提名。

TVB把《Serengeti》重新包裝，用《新聞女王》的演員粵語聲演，包括「佐治」馬國明、「Cathy」高海寧、「劉艷」王敏奕、「曉薇」何依婷、「飛爺」鄧智堅、「方太」龔慈恩、「Bella」郭柏妍、「Ivan」何廣沛、「芷瑤」陳曉華、「姍姍」何沛珈、「Cyrus」孔德賢、馬貫東、路芙、繆家慶、譚俊彥及陳山聰成《森林女王》。

三屆視后｜佘詩曼透露《新聞女王》續集題材　望「七魔女」齊人再去旅行叉電

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製作組找來《新聞女王》班底聲演之餘，每人的角色分配及命名亦甚花盡心思，由《新聞女王》班底演員飾演的動物，大部分沿用各人在劇中「原裝」名字之餘，就連角色性格也是同出一轍。

先以馬明聲演的「獅子王」佐治為例，同樣是「阿頭級」之餘，兩個佐治均具備賴皮特色；而敏奕聲演的「非洲母獅」劉艷，與劇集原裝角色的共通點更為明顯，兩者都是喜愛走出固有框架、以自己相信及堅持的理念達到目標，且是「不到黃河心不死」的類型。

另一與劇集角色同出一轍的還有鄧智堅聲演的「飛爺」，作為陰險狡猾的野狗，「飛爺」目標明確、甚懂生存之道；為了在森林中爭一碗飯吃，他游刃有餘、靈活懂變通，亦不會濫殺無辜，性格鮮明。

節目另一亮點，是陳山聰將越洋聲演最強獅子王—「黑面死神」，據知相關角色相當厲害，雖然與山聰在《新聞女王》中的角色沒有關係，但卻對「森林女王」之爭有著一定影響力，敬請密切留意。

何廣沛驚變「肉麻情歌王」

雖然是紀錄片，但《森林女王》中的戲劇元素相當豐富，除了劉艷、曉薇及Cathy會各出奇謀爭做「森林女王」，還有不少細緻感人、出人意表，及驚喜甜蜜的感情線，當中尤以馬明與敏奕的「獅子CP」，何廣沛及何沛珈的「狒狒CP」最令人印象深刻。

先說「獅子CP」，為了反抗獅子族群老掉牙兼不公平的「一夫多妻」制，劉艷竟背著老公佐治與情人誕下四名小獅子，之後更大玩「離家出走」。

看似霸道愛面子的佐治，最終因為一個原因竟願意包容劉艷「忍氣吞聲」，劇情發展峰迴路轉。

至於「狒狒CP」，最令人印象深刻的，除了有馬貫東聲演的老狒爺亂入玩搶妻，廣沛在劇中還要經常開金口唱情歌，極盡肉麻搞Gag之能事。

高Ling還原Cathy神態

無綫娛樂新聞台日前直擊眾演員配音情況，為完美還原《新聞女王》經典角色的特色，高Ling及堅叔可謂施展渾身解數。

聲演高傲又進擊的怪獸家長級獵豹Cathy的高海寧（高Ling），正式埋位前還盡最後努力還原Cathy神態，配音前10分鐘仍在努力讀稿「攞番Cathy個感覺」，高Ling說：「我配音時會忍唔住演番Cathy啲眼神，我唔識點樣就咁用聲去演一個角色，所以覺得配音員好勁。」

高Ling更笑言配音耗盡精力，一度餓得肚子打鼓！而聲演野狗的鄧智堅，則特意黐了「飛爺鬍鬚」、戴上「飛爺眼鏡」及招牌珍珠奶茶幫助投入飛爺世界，相當認真。堅叔說：「做幕後配音都要成個造型畀埋出嚟，咁先攞番個感覺！」堅叔坦言是次任務頗有難度，幸好之前曾參與真人騷《好聲好戲》，累積了一定訓練及經驗。

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自揭訓練班時學過配音 

至於聲演賴皮愛面子的獅子王的馬明，則刻意壓低聲線配音，初次接觸配音的他更大嗌好玩：「我鍾意配啲好衰嘅角色，可以變聲，過癮啲！」他續指當年參加藝員訓練班時學過配音，但之後卻未有機會接觸配音工作：「當再嘗試吓、再學吓，話唔定第時有動漫配吓，都幾好玩！」

至於聲演高Ling獵豹囡囡芷瑤的陳曉華，與原裝角色一樣事業心重，並一心想要繼承母業成為「森林女王」。

為凸顯角色硬朗感，陳曉華刻意壓低聲線配音之餘，更邊配邊手舞足蹈幫助投入角色：「我覺得都要浮誇啲去演繹件事，唔可以咁平淡去講。」

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