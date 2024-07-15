消委會評測丨 逾9成頭髮造型用品檢出有害物　消委會推介12款5星噴髮膠+髮泥

【消委會／頭髮造型用品／髮膠／髮蠟／髮泥／噴霧／噴髮膠／香料致敏物】許多人都喜歡用頭髮造型用品來增加自信，惟消委會近日測試市面上50款頭髮造型用品時，卻發現逾9成樣本檢出有害物質，當中更有部分超出歐盟、內地或本港規定，其中以髮蠟樣本所檢出的歐盟禁用香料致敏物質及防腐劑最多，僅有6款不含香料致敏物質。不過，消委會同時亦透過測試，綜合了4大方面，包括香料致敏物質、防腐劑、重金屬及標籤資料，挑選出12款5星好評頭髮造型產品，供大家參考。

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測試樣本

是次測試涵蓋50款頭髮造型用品樣本，主要購自髮型用品店、超級市場、百貨公司及網上平台，每件售價由$30至$650不等。樣本包括14款壓縮氣罐裝噴髮膠、9款非壓縮型噴髮膠或造型護理噴霧、10款為定型啫喱、泡沫、髮乳類產品、10款髮蠟（Wax）和7款髮泥（Hair Clay）。

測試項目

是次測試項目參考了歐盟《化妝品條例》(Cosmetics Regulation)、內地《化妝品安全技術規範》和本港《空氣污 染管制(揮發性有機化合物)規例》的相關要求，包括香料致敏物質（Fragrance Allergen）、污染物多環芳香烴（polycyclic aromatic hydrocarbon, PAH）、防腐劑（Preservative）、重金屬和揮發性有機化合物（Volatile organic compound,VOC），以及檢視樣本的標籤資料。按不同類型頭髮造型用品的主要成分和特性，測試不同種類的成分或有害物質。

4款樣本檢出歐盟禁用香料致敏物質

測試結果顯示只有6款樣本沒有檢出香料致敏物質，包括「花王」KAO、 「L'Oréal Paris」、「Dashu」、「Mandom」、「江獸髮蠟」和「SHISEIDO」。其餘44款樣本則檢出1種至8種香料致敏物質。

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12款5星頭髮造型產品

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非壓縮型噴霧/造型護理噴霧

MIRIAM QUEVEDO

50惠

Dashu

RENE FURTERER

sisley

定型啫喱/泡沫/髮乳

Living Proof.

Moroccanoil

Lucido-L

JOICO

Liese

髮泥

Kerastase

Gatsby

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