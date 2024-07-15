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女士養生｜ 患上大病必與情緒有關 養生達人：做女人一定要看得開

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《愛回家》劇照

每逢周末，我會抽一天進行守齋，只在早餐飲牛奶，吃加有煙三文魚的沙律，然後一整天都只是飲水。其他家居工作如常進行，買菜煮飯，洗衣搞衞生，當然也不忘寫稿。家人吃飯（晚飯）時，我則吃菜，至於運動拉筋照做無誤，太餓了就吃幾粒果仁。

一般都能捱過去的，因為平日食得太好，加上應酬飯局，真是肚滿腸肥，相信四天不必進食也可，何況只那麼的一天！把腸胃清空一下，讓它們休息休息，對健康絕對有益，是養生的一個妙法。

湊得輕鬆啲
星級媽媽｜為女兒選讀國際學校免功課煩惱　梁麗翹：讀不成書也要學做君子

曾經聽一位養生專家說，養生不是一味的講究吃甚麼、喝甚麼，養生養的是心態，養的是情懷，養的是格局。他說，一個人如果患上大病，必與情緒有關，長期的情緒不佳，必然會催生大病，所以說，人是給氣死的。我母親常說，做女人一定要看得開，要學會開解自己，要學會令自己快樂，所以，貪靚扮靚是應該的。

常常「谷氣」，「谷下谷下」，那道散不掉的氣就會演變成病灶，壓力、憂傷是病患的導火綫之一，所以讓自己有樂觀的情緒十分重要。學習把笑容掛在臉上，學習開懷大笑，這是健康良藥之一。

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撰文 : 李韡玲

壓力 養生 運動 拉筋

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