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綠葉王丨74歲黎彼得進軍YouTube界談圈中秘聞　大爆契仔黃宗澤身家

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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黎彼得大談圈中秘聞！

74歲綠葉演員黎彼得前兩年因入院「通波仔」停工休息，去年他離巢TVB以自由身接工作。原來黎彼得最近進軍YouTube界，主持節目《玖噏秘笈》大談圈中秘聞，吸引不少網民關注！

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透露當年與林峯拍劇苦況

在最新一集中，黎彼得恭喜林峯有代表作《九龍城寨之圍城》，很高興對方終於捱出頭來，又重提二人當年合作《大唐雙龍傳》在內地拍攝的苦況，皆因氣溫太熱，加上燈光至少有50度：「這套戲從夏天拍到冬天都是那套衣服，因為要連戲，熱到瘋狂也是那件衣服，凍到瘋狂也是那件衣服。我記得與和林峯兩個在太湖，不知道下雪還是溶雪，真的凍到你，你不相信這麼凍。」

黎彼得續指當時二人說對白要含住冰：「因為我們說話有溫度，一說話就會噴煙出來，那不好看，其實我們很痛苦。」

黎彼得重提當年與林峯拍攝《大唐雙龍傳》的苦況。

爆Bosco身家勁過馬明

之後，他提到契仔黃宗澤（Bosco），大讚對方本事，更擁有過億身家：「契仔也很本事，能夠在國內闖一番天地，過億身家不用愁，可以搞一下飲食業，不過有幾多個黃宗澤？」

黎彼得再將Bosco對比馬國明，指對方即使劇接劇，每套擔任男主角，也賺不多錢：「好像馬國明一劇接一劇，做到好辛苦，現在剛剛先賺到首期，還要供款，只有一層樓，馬國明多慘，但他套套劇都是主角。」

他除了提多位男主角外，亦同樣力讚視后佘詩曼，指對方與其合作過多部劇集，又讚阿佘對台前幕後很好，每次也請大家吃飯。

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曾患病停工 

黎彼得曾在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾「豹叔」，他於2022年初爆出接受「通波仔」手術，要停工休息，當時因未獲安排開工導致手停口停，由於私家醫院10萬元檢查費及20萬手術費，令他吃不消，他主動聯絡無綫要求復工，惟暫未有工作安排，讓黎彼得經濟現負擔，幸好獲契仔黃宗澤大力出手幫助，令他大為感動，讚他患難見真情，形容：「抵他走紅！」

據知當時富商劉鑾雄亦有主動資助手術費及每月生活費，才令其度過難關。

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