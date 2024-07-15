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室內遊樂場2024｜消委會揭收費安全爭議　孩子穿繩網失足墮地

社會

發布時間： 6 小時前

最後更新： 2 小時前

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兒童遊樂場不時傳出消費爭議。（資料圖片）

室內遊樂場（Playhouse）越開越多，遊戲體驗不乏大型歷奇設施，例如繩網洞、巨型波波池或大型滑梯等。然而消委會稱，去年收到11宗有關兒童室內遊樂場的投訴，今年上半年都有3宗，涉及兒童安全、收費等問題。

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涉及投訴包括：小朋友穿越繩網洞時失足墮下受傷、報讀幼兒遊戲班（Playgroup）獲贈的免費遊玩時間條款欠清晰，以及在會籍到期後，在不知情的情況下戶口餘額被全數清零，所設的最低充值限額高於每小時收費卻不設退款等。

小朋友穿繩網洞失足骨裂

投訴人與丈夫攜同小朋友，到A室內遊樂場遊玩大型歷奇設施，由斜路、波波池及繩網洞等多個元素組成。丈夫先陪同小朋友進入設施，其後小朋友需獨自穿過小型隧道並步行至繩網洞位置，投訴人則於繩網洞出口處等待。

惟小朋友於穿越繩網洞時，失足從高處直墮地面，檢查傷勢時發現右前臂未能移動，手指亦不能正常屈曲。經醫院醫生檢查後，被診斷為前臂骨移位及手腕骨裂，需即時打石膏以固定患肢。投訴人其後要求商戶退回入場費，並就事件賠償醫療開支或提供其他解決方案，但一直未獲商戶確實回應，故尋求消委會協助。

經消委會介入後，商戶向投訴人作出深切慰問，並提議賠償$3,000。由於小朋友仍處於治療及覆診階段，投訴人尚未接受商戶建議，並正考慮採取法律行動。

報讀課程送任玩　卻條款不清

B幼兒遊戲班中心推出限時優惠，若消費者一次過報讀16堂課程即送「一大一細」４小時任玩室內遊樂場的優惠；投訴人為２歲幼子報讀並獲贈相關優惠。其後投訴人帶同４歲長子享用優惠時，卻被告知條款中的「一細」只適用於學員（即其幼子）。投訴人翻查報名及推廣資料，發現條款中並沒有列明，而當日報讀課程時職員亦沒有解釋。投訴人不滿商戶未有列明箇中使用限制，為此多次與商戶溝通仍未能達成共識，遂向消委會投訴。

商戶向消委會解釋，推出該優惠的原意是希望學員在參與課程之餘，亦能與父母共享玩樂時間以促進親子關係，但亦承認條款中未有列明僅供報名學員使用，承諾作出修改。雖然商戶未能安排長子享用遊樂場優惠，但願意向投訴人退回餘下的課程費用。投訴人因擔心幼子年紀太輕，未必適合享用遊樂場設施，最後選擇讓幼子繼續上課，放棄優惠，事件得以解決。

未經通知會籍戶口被清零

實施會員制的Ｃ室內遊樂場，需要消費者先登記註冊，並充值（每次至少$200）成為會員後，才可享用服務。投訴人開設會員卡享用1年會籍服務。相隔一段時間後，投訴人帶同小朋友前往遊玩，卻被告知其會籍已到期，以致早前存入的金額被全數清零，獲建議可以充值至少$200重啟會籍。投訴人發現會員卡並沒有顯示會籍到期日，更沒有列明會籍到期後餘額會清零的條款，但為免小朋友失望，唯有先增值$200重啟會籍。

數月後，投訴人發現收費已經由每小時$100 加至每小時$120，鑑於會員卡內只有$100餘額，於是便詢問職員可否補$20 差額以遊玩1小時；惟遭一口拒絕，並要求必須充值最少$200才可交易。

投訴人不滿商戶多次強迫消費者充值，故要求消委會介入，並向商戶索回$100餘額。商戶指出會員卡上已就充值相關條款列明「每次增值額最少為$200」及「餘額不可兌換現金」，因此拒絕退回餘額。消委會建議投訴人可考慮尋求法律意見。

消委會提醒業界，室內遊樂場的遊戲設計及場地佈置必須嚴守安全標準，妥善評估及管理安全風險，為玩耍人士提供足夠的安全措施，規劃良好親子體驗；亦須清楚列明使用條款及細則，並建議制定靈活的收費政策，既可管理雙方期望，亦可減少不必要爭拗。

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