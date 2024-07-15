69歲鄭丹瑞「個心嗱住嗱住」血壓突狂飆3成　旦哥慨嘆：原來它會影響血壓

▲ 鄭丹瑞每天為自己量血壓兩次。

自從做了健康平台之後，我很乖很聽話的，每天為自己量血壓兩次；一早起床和臨睡前，而且都記錄在案。前兩天，遇上一件令我不太開心的事，心情大受影響，一種已經很多年沒有出現過的感覺，再次浮現：「個心嗱住嗱住！」

不過，我很快就平復了不安的情緒，若無其事地繼續工作，事隔幾個小時，吃過晚飯，又到量血壓的時間，習慣了心如止水的量度，但量度結果嚇我一跳，上下壓狂飆升，比平時升了接近三成！我心中嘀咕：「唔通血壓計壞咗？」再量，一樣超高；如是者量了三次都超標，我才想起，日間遇到不快事情，我以為自己已經接受了、move on了，卻原來內心仍然激動、澎湃，影響血壓持續高踞不下。

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▲ 旦哥網上健康平台不時訪問一些明人名星。

那夜睡得不好，不因為日間煩惱事，而是對血壓的狂飆耿耿於懷。前面提及過的「個心嗱住嗱住」感覺，很多年前經常發生，那陣性格比較心浮氣躁，屢屢闖禍，面對難以收拾的殘局，和未知是禍是福的後果，個心就會「嗱住嗱住」，而且良久不退，以為這是情緒反應的必然現象，也沒有為意，原來它已悄悄地影響我的血壓。

直到這兩、三年，對健康多點認知，知道長時間面對壓力，都會引發高血壓，所以努力學習令自己心境平靜的方法，年紀漸大，更加不宜隨便動怒，滿以為自己已經很能夠掌握自己的情緒起伏，卻因為一個小小的血壓計，內心情緒起伏，無所遁形。

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