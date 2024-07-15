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凱特現身｜患癌後現身溫布頓男單決賽頒獎　凱特王妃風采依然獲全場起立鼓掌

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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凱特王妃帶同女兒夏綠蒂公主（Princess Charlotte of Wales）出席溫布頓網球錦標賽男子單打決賽，得到全場起立為她鼓掌。凱特王妃當時狀態良好，笑容滿面，最後更親身頒發獎盃給比賽冠軍。

【凱特王妃/凱特王妃患癌/凱特王妃衣著/凱特王妃配搭】自從年初宣佈患上癌症後，英國王妃凱特（Princess of Wales）甚少公開露面。昨日，凱特王妃帶同女兒夏洛特公主（Princess Charlotte of Wales）出席溫布頓網球錦標賽男子單打決賽，得到全場起立為她鼓掌。凱特王妃狀態良好，笑容滿面，最後更親身頒發獎盃給比賽冠軍艾卡拉斯。

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凱特患癌後第二次公開露面

綜合《Metro》等外媒報道，當日是由喬科維奇（Novak Djokovic）對決有「小蠻牛」之稱的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。據報，凱特王妃一直都是溫布頓網球比賽的觀眾席常客，是次現身中央球場（Centre Court），是繼上月出席皇家閱兵典禮後的第二次公開露面。

凱特穿紫丁香色連身裙火速售罄

凱特王妃的衣著一直都是備受大眾關注，從溫布頓官方的影片可見，凱特王妃尋日身穿價值1,295英鎊（約1.3萬港元）的紫丁香色連身裙現身，精神飽滿，據聞該條裙子在王妃的「加持」下，一如既往地火速售罄。

凱特王妃從觀眾席的中央徐徐走下，其他觀眾立即站立為她鼓掌及歡呼喝采，期間凱特王妃更露出招牌的雪白牙齒與他人揮手打招呼致意，大眾為她的到訪表現得十分興奮，紛紛拿起相機拍攝。

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凱特親手頒獎予艾卡拉斯

比賽最後由艾卡拉斯擊敗對手，拿下冠軍，由凱特王妃進行頒獎儀式。典禮開始前，凱特王妃先與球童握手，然後再與亞軍祖高域對話及握手，隨後她便手棒冠軍盃並頒發給冠軍艾卡拉斯，過程中她表現得十分雀躍並且開心大笑，似乎十分享受整個比賽。

事後，凱特王妃在IG上發帖文再次恭喜艾卡拉斯獲勝，她亦感謝活動的相關人員的幫助，「感激所有為是次溫比賽付出勞力的人，令布頓網球比賽成為如此盛大的賽事。」

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