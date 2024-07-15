癌症殺手｜荷里活女星Shannen Doherty乳癌併發症離世終年53歲　即睇5大症狀+5大高危因素+自我檢查方法

▲ 美國荷里活女星Shannen Doherty於周六（13日）因乳癌併發症離世，終年53歲。

【Shannen Doherty／乳癌/離世／荷里活女星／癌症／併發症/乳癌症狀/高危因素/高校貴族/乳癌自我檢查】美國荷里活女星Shannen Doherty憑90年代校園青春劇《高校貴族》（Beverly Hills 90210）、劇集《聖女魔咒》（Charmed）以及電影《Heathers》等為人熟悉，但就在2015年確診乳癌，抗癌9年後於周六（13日）因併發症離世，終年53歲。

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綜合外媒報道，Shannen Doherty於2015年確診乳癌，並接受乳房切除手術，並請一度得到控制，但之後於2020年復發至第四期，並在2023年6月擴散至腦部。她的宣傳人員Leslie Sloane受訪時證實其死訊，表示：「我懷着沉重心情證實女演員Shannen Doherty逝世。在7月13日星期六，她抗病多年之後最終不敵癌症」，並指Shannen離世時，她的女兒、姊姊、姨媽、朋友及犬隻Bowie都圍繞着她，送她最後一程。

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乳癌5大高危因素+5大症狀

本港外科專科醫生周芷茵曾在受訪時指出，世界各地不同種族、不同年齡的人士皆有患上乳癌的風險，而在眾多因素中，以下5個就較為常見：

沒有定期運動習慣

壓力較大

較遲生育第一胎

沒有餵哺母乳

有家族病史

根據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

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自我乳房檢查方法

其實男女檢查乳癌的方法大致相同，只要定期檢查，可以增加及早發現乳癌的機會。據香港家庭計劃指導會資料，自我乳房檢查的目的是提高對自己乳房的認識及對乳房疾病的警覺性，大部分的乳房腫塊都是在自我檢查時發現。自我檢查應在乳房並無疼痛或腫脹的情況、如經期後進行；停經後的婦女則可在任何時候進行。任何女性一旦發現乳房腫塊，應盡早找醫生檢查，獲取專業的意見和診斷。

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4大遠離乳癌建議

台灣余姚市中醫醫院乳房外科中醫師蔡定軍建議，女性可遵循以下4點遠離乳癌：

建立良好生活方式：養成健康的飲食習慣，切勿長期過量飲酒，注意營養均衡，堅持體能鍛煉，避免精神緊張，保持心情舒暢。

積極治療：正常細胞發展到腫瘤細胞，都要經歷正常、增生、非典型增生、原位癌、浸潤癌幾個過程。根據資料顯示，非典型增生患者患乳腺癌的機會是正常女性的5至18倍。

切勿擅自使用「外源性性荷爾蒙」：雌激素來源可分為 「內源性」及「外源性」，外源性雌激素需要盡量控制攝取量，例如蜂王乳、雪蛤、紫河車（人類胎盤）、高麗參等，尤其要警惕市面上各種來路不清、成分不明的女性保養品、美容養顏補品等，亦要避免使用含化學雌激素成分產品。

提倡母乳餵養：有報告指出，餵哺母乳者癌症風險較未有哺乳者低出約28%，且每延長5個月哺乳期，便可降低約2%癌症風險。

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