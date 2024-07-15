消委會｜消委會揭室內遊樂場收費爭議　小朋友爬繩網墮地骨折商戶僅願賠$3,000

▲ 兒童室內遊樂場有小朋友爬繩網墮地骨折，消委會揭室內遊樂場收費爭議。

【消委會/兒童室內遊樂場/Playhouse/遊樂場安全/遊樂場收費/繩網洞】近年，兒童室內遊樂場（Playhouse）深受家長和小朋友歡迎，遊戲體驗不乏大型歷奇設施例如繩網洞、巨型波波池或大型滑梯等。消委會表示，今年首半年接獲3宗涉及兒童室內遊樂場投訴，包括：小朋友穿越繩網洞時失足墮下受傷、報讀幼兒遊戲班（Playgroup）獲贈的免費遊玩時間條款欠清晰，以及在會籍到期後，在不知情的情況下戶口餘額被全數清零，所設的最低充值限額高於每小時收費卻不設退款等。

最新影片推介：

消委會｜繩網洞失足墮下致骨裂

消委會分享其中一個個案，指投訴人與丈夫攜同小朋友，到 A 室內遊樂場遊玩由斜路、波波池及繩網洞等多個元素組成的大型歷奇設施。丈夫先陪同小朋友入設施內，其後小朋友需獨自穿過小型隧道並步行至繩網洞位置，投訴人則於繩網洞出口處等待。

惟小朋友不幸於穿越繩網洞時，失足從高處直墮地面，檢查傷勢時發現右前臂未能移動，手指亦不能正常屈曲。經醫院醫生檢查後，被診斷為前臂骨移位及手腕骨裂，需即時打石膏以固定患肢。投訴人其後要求商戶退回入場費，並就事件賠償醫療開支或提供其他解決方案，但一直未獲商戶確實回應，故尋求消委會協助。

經消委會介入後，商戶向投訴人作出深切慰問，並提議賠償$3,000。由於小朋友仍處於治療及覆診階段，投訴人尚未接受商戶建議，並正考慮採取法律行動。

▲ 有小童爬繩網墮地，醫生檢查後，被診斷為前臂骨移位及手腕骨裂，需即時打石膏以固定患肢。（iStock圖片）

消委會｜報讀課程送任玩惟優惠條款不清

B 幼兒遊戲班中心推出限時優惠，若消費者一次過報讀 16 堂課程即送「一大一細」4 小時任玩室內遊樂場的優惠；投訴人為其 2 歲幼子報讀並獲贈相關優惠。其後投訴人帶同 4 歲長子享用優惠時，卻被告知條款中的「一細」只適用於報讀了中心課程的學員（即其幼子）。投訴人翻查報名及推廣資料，發現條款中並沒有列明此要求，而當日報讀課程時職員亦沒有解釋相關條款。投訴人不滿商戶未有列明箇中使用限制，為此多次與商戶溝通仍未能達成共識，遂向消委會作出投訴。

商戶向消委會解釋，推出該優惠的原意是希望學員在參與課程之餘，亦能

與父母共享玩樂時間以促進親子關係，但亦承認條款中未有列明優惠僅供報名學員使用，承諾將作出修改並向消費者提供更清晰的資訊。雖然商戶未能安排長子享用遊樂場優惠，但願意向投訴人退回餘下的課程費用。投訴人因擔心幼子年紀太輕，未必適合享用遊樂場設施，最後選擇讓幼子繼續上課，放棄使用優惠，事件得以解決。

消委會｜未經通知會籍戶口被清零

實施會員制的 C 室內遊樂場需要消費者先登記註冊，並充值（每次至少＄200）成為會員後才可享用服務。投訴人開通了會員卡以享用一年會籍服務。

相隔一段時間後，投訴人帶同小朋友前往遊玩，卻被告知其會籍已到期，以致早前存入的金額被全數清零，獲建議可以充值至少$200 激活會籍。投訴人發現會員卡上並沒有顯示會籍到期日，更沒有列明會籍到期後餘額會清零的條款，但為免小朋友失望，唯有先增值$200 重新啟用會籍。

數月後，投訴人發現收費已經由每小時$100 加至每小時$120，鑑於會員卡內只有$100 餘額，於是便詢問職員可否補$20 差額以遊玩一小時；惟遭一口拒絕，並要求必須充值最少$200 才可完成交易。

投訴人不滿商戶多次強迫消費者充值，故要求消委會介入，並向商戶索回$100 餘額。商戶指出會員卡上已就充值相關條款列明「每次增值額最少為$200」及「餘額不可兌換現金」，因此拒絕退回餘額。消委會建議投訴人可考慮尋求法律意見。

消委會提醒業界，室內遊樂場的遊戲設計及場地佈置必須嚴守安全標準，妥善評估及管理安全風險，為玩耍人士提供足夠的安全措施，規劃良好親子體驗；亦須清楚列明使用條款及細則，並建議制定靈活的收費政策，既可管理雙方期望，亦可減少不必要爭拗。

消委會｜光顧兒童室內遊樂場的貼士

兒童室內遊樂場的安全程度至關重要，消費者在考慮光顧不同場地時，應留意以下事項：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

根據《管制免責條款條例》，任何人不得藉合約條款、一般告示或特別向某些人發出的告示，而卸除或局限自己因疏忽引致他人死亡或人身傷害的法律責任。故此，即使商戶之合約中載有免責條款，亦未必可逃避相關的法律責任。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】