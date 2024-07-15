北上按摩｜港女北上按摩疑技師太用力　致椎間盤突出坐立疼痛「半殘」

▲ 港女北上按摩疑技師太用力，致椎間盤突出坐立疼痛「半殘」。

【北上／按摩／推拿／揼骨／腰椎間盤突出／腰痛/半殘】不少人北上都會「揼骨」放鬆下，但近日有一名港女在網上發文稱，早前在深圳做泰式按摩後導致椎間盤突出，更形容坐立都感疼痛如「半殘」。對此，店家回應稱，女事主的指控不實，是意圖造謠污衊，並發出嚴正聲明「以正視聽」。

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按摩太用力致腰椎間盤突出

一名港女在網上發文表示，日前與友人到深圳一間按摩店做泰式按摩，惟技師在用腳頂住腰部向後拉時，「一下拉得好用力，頂到條腰椎」。女事主事後感到不適，遂向技師反映，對方估計只是拉傷，並帶她去醫院做電腦斷層掃描，結果醫生診斷其為尾椎間盤突出。

已經照到腰椎間盤突出係外力所致，佢哋先知大鑊，呢2日要照埋磁力共振，而家坐企都痛，我估唔到會喺度搞到半殘。

事主稱，自己本人從來沒有腰痛的問題，根據她所提供的醫生報告，事主是外傷致腰部疼痛伴左下肢放射痛9小時，被證實確診腰椎間盤突出症，且無其他病史。

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涉事店家試圖隱瞞事件

事主指，事件發生後感覺店家一直試圖隱瞞事件，「我知佢一路想冚住件事，唔俾上頭知」，遂派了一名經理與其協商，「仲搵啲九唔搭八嘅人嚟傾，連職位同名都唔肯講」，而且否認事主所受的傷是他們所造成。

佢哋真係好中意捏造事實，仲話要告我誹謗。佢哋依家仲要屈我，話我本身有病。

當日，按摩中心還安排事主及友人入住其樓上的酒店，「話要照顧我哋」。惟在事主聲討期間，該名經理一直要求事主刪帖，又取走當天消費的單據，並要求事主在酒店内面談。

我一個女仔喺房間，我好痛，佢仲係咁叫我落去，仲話要帶人嚟我房間，如果唔係唔比酒店費用。

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店家回應稱事主指控不實

對此，涉事店家回應稱，關於香港某女性KOL在Instagram、Threads等平台對其公司進行的無端不實指控，作出嚴正聲明，以正視聽，同時還提供了女事主的檢查報告。店家最後對香港朋友的支持表示感謝，並將一如既往歡迎香港朋友前往體驗，竭盡全力做好服務。

不過，女事主再次回應指，「好野喎，整親人仲可以話不實！」從店家所貼出醫生提供的報告中可見，報告清楚指出腰椎間盤突出是外傷導致，且店家已承認其技師在做泰式按摩時太用力，因按摩手法不當和手法不專業而導致客人腰椎損傷引致椎間盤突出。

若果不是他們的過失又怎會安排同事安排住宿和醫療費用呢？ 公道自在人心，而且經理多次要求本人刪除所有留言 ，說白了，這家按摩中心就是在顛倒是非黑白！

她續指，自己本身想與店家協商，只是想獲得賠償醫藥費，又懷疑涉事店家的目標消費消費者為香港人，勸大家北上消費時要小心。

因為我整傷左腰椎，之後可能需要物理治療，我從來無要求他們要賠償啲咩唔合理既野，但而家本末倒置，仲要作故事，真的太過分了！

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網民：冇得搞

事件曝光後引起大量網民熱議，不少網民提出建議，「先去大眾點評、百度、小紅書、抖音留言，跟住就會有回應了」、「返大陸梗係去中醫院或註冊中醫推拿按摩正骨，幾十到百幾蚊就有專業醫師，下次唔好搵無牌技師喇」、「講真，都幾難追究啲乜，最多賠醫藥費俾你。但自己要承受身體嘅痛同手尾。椎間盤突出可能會有坐骨神經痛，真係痛到x街。你可能最好快啲去針灸同睇脊醫，希望令個椎間盤返份啱既位（唔知得唔得）」。

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按摩不當有中風風險

腦神經外科專科醫生黃秉康過去接受訪問時曾表示，一直有不少病人因按摩不當來求醫，他提醒大眾按摩肌肉本身並無什麼大問題，但一旦按到某些位置便要小心，尤其是頸部。他指頸下面有頸動脈，供血給大腦，這些血管受損的話，便可能有中風風險。過去曾有男病患於曼谷外遊按摩時，被店員「lock頸」，致血管撕裂險中風。

按摩3大要點

中大中醫學院及中西醫結合研究所客座副教授林冠傑醫師曾接受訪問指，一般因為疲倦而進行推拿按摩並無問題，但如果持續有頸痛、手腳面部麻痹及暈眩等問題，就不要貿然按摩，宜先找專業中醫師診斷，「腦部是靠椎動脈供血，但有些人可能先天只有一邊椎動脈，在按摩推拿時如果力度不當，便可能誘發椎動脈血管壁內膜撕裂而中風。」

想享受按摩推拿，但又不想招致腦中風，林醫師建議大家要留意以下3大要點：

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