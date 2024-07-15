政府派錢｜勞工處推3年再就業津貼　合資格港人可拎高達$20,000

▲ 再就業津貼計劃，合資格港人可拎$2萬現金。

【政府派錢／再就業／勞工處／再就業津貼】勞工處今日（15日）公布，推出「再就業津貼試行計劃」即日起接受登記，鼓勵中高齡人士投入勞動市場，為期3年，增加中高齡人士重投工作的誘因。

任何香港合法受僱的40歲或以上香港居民，並已連續3個月或以上沒有從事任何獲酬工作，均可參加再就業計劃。

▲ 再就業津貼鼓勵中年港人重投工作。（資料圖片）

＄2萬派錢門檻

參加者若連續完成6個月全職工作，可獲發10,000元津貼，連續完成12個月全職工作則可再獲發10,000元津貼。

完成兼職工作的參加者可獲發半額津貼。每名參加者在計劃的推行期間，最高可獲20,000元再就業津貼。

▲ 再就業津貼計劃接受大多數工種申請。（資料圖片）

僱主都有培訓津貼

聘請再就業計劃參加者的僱主可同時參加「中高齡就業計劃」，獲發在職培訓津貼。

為鼓勵僱主聘請計劃參加者，勞工處會延長合資格僱主在「中高齡就業計劃」下可獲在職培訓津貼的期限至6至12個月。

勞工處發言人表示，再就業計劃鼓勵中高齡人士重返職場，協助釋放社會潛在勞動力，同時惠及僱主和僱員。

有意參加再就業計劃的人士如欲了解計劃詳情及登記手續，可瀏覽專題網頁，或致電由政府委聘服務機構接聽的熱線2116-0131或2397-7277，亦可致電2951-4634聯絡勞工處。

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