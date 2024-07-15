許志安被攝影師爆私下人品　揭與對方合作一舉動：印象深刻

▲ 有攝影師讚許志安人品好。

天后鄭秀文（Sammi）近日在紅館舉行13場演唱會，老公許志安更為其擔任嘉賓，二人大唱《世紀末煙花》，場面感動。

鄭秀文演唱會丨許志安驚喜現身 安仔Sammi合唱《世紀末煙花》

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憶述與安仔合作點滴

近日有位攝影師在網上出帖文，憶述當年與安仔合作的點滴，該名攝影師說：「每一次拍攝工作，都會向在場人士自我介紹，以及介紹團隊人員，認為這是基本禮貌和尊重，不過現場人士眾多，一般都難以全部記住。」

因此，該名攝影師續說：「集中記住幾個重要人物嘅名係比較實在嘅做法，例如模特兒、化妝師、髮型師。」

不過他直言很多時候因為拍攝趕急，客戶、藝人、模特兒都未必會記住在場攝影師及團隊名字。

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大讚許志安人品好

然而，他提到很多年前一次拍攝經驗，令其至今仍十分深刻：「當時影一位男歌手，去到現場立刻打招呼，我先介紹自己同埋助手畀歌手認識，之後就開始拍攝。拍攝順利，好快就完成，男歌手臨走嘅時候向在場每一位工作人員Say Goodbye。」

他再說：「去到我身邊，佢先講咗我個名，然後再講今日辛苦晒，之後再叫出我助手個名，再同佢講拜拜。我影咁多年相，第一次有『星』，會連我助手個名都記得（呢位男歌手我係第一次影，亦只係講過一次我同助手個名）。立刻好感度上升。」這位歌手便是許志安。

網民看到帖文也大讚安仔十分有禮貌，也有人透露，許志安的好友張衛健，一樣對工作人員很友善，會記住現場所有人的名字，笑住打招呼，表示：「應該係佢哋幾位當年 practice 係咁，好識撈，後輩們真心要學嘢。」

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