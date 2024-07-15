升中派位2024丨家住「劏房」從未參加補習班 男生在狹窄書桌奮鬥考入B1英中

▲ 尚柏如願以償考入Band1英中。

「生活不是要等待暴風雨過去，而是學會在雨中跳舞。」這便是十一歲少年姚尚柏常常掛在嘴邊的座右銘。儘管尚柏生於風暴之中，出生在清貧的家庭，沒有最好的學習環境，但他依然像雨中生命力頑強的小草般堅定、永不放棄。

因家庭經濟問題，尚柏從未參加任何補習班，甚至曾不得已與家人擠住在狹小的「劏房」中。但縱使面對困難，尚柏總能憑著一腔對學習的熱忱以及渴望出人頭地的慾望，克服重重阻礙。狹隘的桌前、窄陋的床上，都能看到他與書香為伴的身影。有人曾問尚柏，在這般嘈吵惡劣的環境下，如何能專心致志？他只微微一笑，答曰：「斯是陋室，惟吾德馨。」

幸運的是，尚柏遇到了一群善於觀察、關心學生的小學老師。班主任李老師發掘到尚柏在數理方面的潛力，便主動邀請他參加數學精英班及校內外的各項競賽和活動；中文老師發現尚柏具創意、文筆細膩，便給予他機會加入資優寫作班，報名寫作比賽，並給予他鼓勵和指導。在老師的悉心栽培下，尚柏的學習興趣與成績均有顯著進步。此外，他更榮獲童你說故事寫故事比賽組別三亞軍，及數學應用創意信息圖設計比賽優異獎。

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經過不懈的努力、自律的作息，尚柏的成績突飛猛進，成為學校的模範生，在六年級第三學段取得全級第一的佳績。加上他積極參與校內外的各項比賽所獲的殊榮及鍛煉出的獨立思考和解難能力，尚柏自信自己能入讀心儀已久的名校，繼續在讀書之道磨礪成長。為了爭取萬無一失，尚柏在升中面試前反覆練習各種對答及英文口語，希望牢牢把握機會，登上雲霄。可惜的是，他並沒有在三月尾收到第一志願中學的錄取通知。

正當尚柏以為只能入讀第二志願時，在放榜日卻迎來意想不到的驚喜：他被第一志願中學以備選學生身份錄取了！如願以償的尚柏高興得手舞足蹈，享受著他努力付出結出的甜美果實。

雖然生活在風暴中，但尚柏從不悲觀。相反，他從不抱怨環境，依然將學業放在第一位，盡心盡力做好每樣事情。他的成功故事正是勤奮努力和老師悉心栽培的成果。尚柏相信自己能在暴風雨中輕鬆優雅地起舞，他說：「總有一天，每個人都能看到我身上那耀眼的光環。」

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