DSE｜初中時記不住英文單詞語法想放棄 男生獲鼓勵進步到92分如今科大畢業

▲ 男生由英文不合格到考入科大，如今科大畢業。

又到一年的盛夏，也將迎來放榜的日子。這個日子，每令我想到一位舊生的故事。 細細數來，這一年他剛好完成香港科技大學的學業了。想當初又有誰料到在他初中的時候，英文考測幾乎未曾及格過呢？

「單詞記不住，語法弄不懂，我實沒辦法克服了……」他曾沮喪得如此說。家庭的緣故，他最怕令含辛茹苦的母親失望。每次家長會，收到成績單的那一刻，他總是連呼吸也感到壓力。他曾坦言早已對英語的態度從害怕變成了厭煩，放棄似乎是惟一的「出路」。

雖然恐懼英語，但他喜歡外國電影。有一天的課堂上剛好播放一小節電影，課後他主動跟我談論起來，原來他看過這部電影，十分欣賞，又說起他喜歡的電影、演員，滔滔不絕，連美國影星奇連伊士活的也看過。我一臉驚疑，心想他的年紀難得會看這類電影，繼而問道：「你知道他的電影成就從何而來嗎？」他眨眨眼睛，似乎從來沒有想到這個問題。

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「奇連伊士活從影七十年，創作不斷，即使年紀不小，新片總有新意念新領域，畢生努力永不言休，他的人生總是不斷燃燒，對事物的探索總是保持好奇」我說。「若然不是心中燃燒的那團火，大概也不會有你看過的那幾部電影了。放棄只是一瞬間的事情，容易得很；堅持下去，才是可貴的，你說對嗎？」

過了一段日子，某天忽然收到他的喜訊：「英文測驗，我竟考獲92分，是92分！是我英文考測以來最高的分數！」那天在學校走廊他喜滋滋的跟我說。我看到眼前的他不再沮喪，是找到自己的興趣了嗎？還是奇連伊士活永不言休的態度啟發了他？這個問題我未曾問他，而我，每年這個時候總是記起這位學生。

文憑試放榜在即，考獲佳績固然值得欣喜；若未如理想亦不要輕言氣餒，人生總有高低起伏，不怕嘗試，努力堅持，總有一天每個人都會闖出自己的一片天地。在此祝願各位同學一切順利。

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