東張西望｜親女用櫃員機入3萬得3千　婦人堅信女兒：應該唔會同我講大話

▲ 陳女士吩咐女兒入3萬元到自己的信用卡戶口，但陳女士翻查記錄顯示交易只有3千元！

用櫃員機入3萬得3千？！昨晚（7月14日）的《東張西望》，陳女士早前吩咐女兒入3萬元到自己的信用卡戶口，但陳女士翻查記錄顯示交易只有3千元，而陳女士的女兒又早已棄掉入數紙正本，銀行回覆指看完CCTV後發現並不是存入3萬元。

經過《東張西望》主持李旻芳測試之後，就有所發現！

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入3萬得3千？！

陳女士女兒指自己當日在櫃員機前拿著60張500元紙幣，並指櫃員機屏幕、入數紙也顯示是「HKD500 X 60」等於3萬。在離開櫃員機後，她就用手機拍下入數紙，發送予媽媽。

陳女士指女兒在晚上11時46分傳入數紙給她，而銀行應用程式內顯示是晚上11時29分入了3000元。

翌日，陳女士致電予銀行，但需等數日才有回覆，故她直接到分行，後來，有銀行經理要求她出示入數紙正本。

陳女士指曾向女兒追問入數紙正本，但就找不到，女兒才向她告知已棄掉入數紙正本。女兒指擔心起初講真話會被罵，所以拖了很久才說出來。

銀行職員表示檢查櫃員機現金、交易紀錄，以及翻查CCTV，發現所存入的金額與陳女士所指的3萬元不符，陳女士追問：「點解張紙會出咗3萬蚊？」。

銀行指CCTV屬銀行內部資料，故陳女士不可翻查。而陳女士有報警，警員指因不涉及刑事，故警員不可翻查CCTV。

▲ 陳女士追究何解女兒經櫃員機入數後，由入3萬元變成只得3000元。（影片截圖）

陳女士：女兒應該唔會同我講大話

陳女士表示自己在事發後有近一個月睡不到、需要服藥，心情大受困擾。陳女士女兒不明白銀行何解要執著於入數紙正本，並說：「唔通我可以偽造到張收據？冇可能，我係做唔到，我係一個普通市民，我又唔精通電腦。」

主持廖倬竩問陳女士有沒有一刻懷疑過女兒，陳女士回應：「佢係好老實、好確實答覆我，係入咗3萬蚊。」她承認自己曾有所懷疑，並說：「佢依家見到事態咁嚴重，應該唔會同我講大話，係咪啊？」

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陳女士女兒堅稱無做「手腳」

《東張西望》主持李旻芳拿著60張500元紙幣，到陳小姐所用的櫃員機作存款，李旻芳在存款過程中不斷有紙幣彈出，最終只能存入58張500元紙幣，即2萬9千元。

李旻芳以自己得到的入數紙與陳小姐女兒拍下的作對比，她指入數紙上寫有的Total Cash 29000,00，與上一行的29000,00是對齊，但陳小姐女兒之入數紙中就有所不同，當中Total Cash的銀碼與對上行的銀碼並不是對齊，她說：「我就咁驟眼睇，呢兩張交易紀錄係有出入。」

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銀行回覆《東張》時，有提到一句：「懷疑有虛假文書之可能性，故已報警備案。」

李旻芳再次追問陳女士女兒，她依然堅稱存入的是3萬元現金，並沒有在入數紙上做任何「手腳」，也很支持銀行報警備案。

▲ 李旻芳說：「我就咁驟眼睇，呢兩張交易紀錄係有出入。」（影片截圖）

網民：東張最好有後續跟進報道

事件播出後，不少網民也認為陳女士的女兒有「古惑」，「銀行冇必要騙你的，個女應有問題」、「老母都呃，仲要搞到老母被大家恥笑」、「好明顯入數紙改過啦！銀行日日要對數，部機多左27,000點會唔知？」、「東張最好有後續跟進報道」、「好睇過警訊」、「若要人不知，唔好咁低B」、「銀行絕對唔會為咗嗰幾萬蚊而呃你」。

同時，節目訪問現任香港互動市務商會創會會長和香港資訊科技商會榮譽會長方保僑，他提議市民用自動櫃員機時，最好在機前點算清楚金錢，讓CCTV拍下來，以讓日後有爭拗時可以有紀錄。

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