特朗普遇刺｜50歲前義務消防隊長中槍亡　以身護家人獲女兒封「最好父親」

▲ 特朗普遇刺案中，一名50歲前義務消防隊長中槍亡，以身護家人被女兒封「最好父親」。

【特朗普/特朗普遇刺/美國前總統/美國大選/賓夕法尼亞州/槍擊/選舉/前義務消防隊隊長】美國前總統特朗普7月13日出席賓夕法尼亞州巴特勒共和黨競選集會期間遭槍擊，右耳受傷，臉上有血，20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）當場被擊斃，一名參加集會的民眾不幸中槍身亡，其家人7月14日在社交平台上發文，確認死者為50歲的前消防隊長康佩托雷（Corey Comperatore），事發時為保護妻女而遇害。

特朗普遇刺｜死者為前義務消防隊隊長 妻女封父親為「超級英雄」

據《匹茲堡郵報》（Pittsburgh Post-Gazette）報道，康佩托雷曾擔任賓夕法尼亞州水牛城（Buffalo Township）義務消防隊隊長。

死者的女兒艾莉森日前（14日）在Facebook上發文，稱她的父親為最好的父親，又指他「作為現實生活中的超級英雄去世了。」女兒又憶述事發時，父親迅速將她和母親按倒在地，並以身體保護她們免受槍擊，「他真的很愛我們，願意為我們擋子彈。另外，康佩托雷的妻子海倫（Helen Comperatore）亦稱丈夫為「現實中的超級英雄」。她指作為特朗普的忠實支持者，昨天對她與丈夫來說是興奮的一天，最後卻成了一家人的惡夢。

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賓夕法尼亞州長夏皮羅（Josh Shapiro）形容他為英雄，並下令賓州下半旗向康佩托雷致敬。

槍擊案中還有2名中槍的民眾，分別是來自賓夕法尼亞洲新肯頓57歲的達奇（David）和74歲拜本哈弗（James Copenhaver），兩人情況已由危殆轉至穩定。

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特朗普遇刺｜槍手生前遭校園欺凌 曾想入步槍隊被拒

至於20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks），據美媒引述消息人士稱，槍手當時使用AR式半自動步槍，埋伏於集會會場旁邊的建築物天台。美國聯邦調查局表示，槍手犯案動機有待調查。

▲ 特朗普遇刺案的槍手為20歲的克魯克斯。（路透社圖片）

克魯克斯2022年於高中畢業，以往沒有犯罪紀錄和軍事背景。有報導指，他經常受到同學欺凌，亦曾因穿著狩獵裝束到校被嘲笑。學校步槍隊隊長馬赫（Frederick Mach）接受訪問時表示，克魯克斯曾嘗試加入步槍隊，但因技術太差被拒。

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