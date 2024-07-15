消委會｜搬屋公司收費藏3大魔鬼細節　7成公司或即場加收費用

▲ 消委會揭搬屋公司收費3大魔鬼細節，「全包價」可相差逾1.3倍，7成公司或即場加收費用。

【消委會/消委會測試/搬屋公司/收費】很多人搬屋時都會僱用搬屋公司，不過小心留意收費陷阱。消委會今日（15日）公佈最新一期《選擇》月刊，調查發現搬屋公司對「全包價」的定義均有不同，部分表示需按情況加收費用；至於近年新興的「按件收費」，雖然標榜無隱藏收費，惟個別物品每件的收費相差可逾7倍。

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消委會｜調查20間搬屋公司收費

消委會於今年5月至6月期間，向126間提供本地家居搬運服務的公司發出問卷，查詢包括報價及收費方式、最低消費金額、額外收費和惡劣天氣下安排等服務條款，最終僅有20間公司回覆。

20間公司主要以3種方式收費，分別是按每件需要搬運傢俬、電器和紙箱等逐一計價的「按件收費」；以 車程、需動用車輛數量或物品佔車輛空間方式計價的「按車收費」；以及按包括物品數量、拆裝工夫、人手和所需時間等定出一個價錢的「全包價」。

消委會｜「全包價」差距最多逾1.3倍

在接受調查的20間搬運公司中，有16間提供「全包價」收費。消委會預設了兩個例子向各公司索取報價。假設一個2人家庭於平日由鯉魚門村屋搬往將軍澳一屋苑，合共需要搬運22件傢俬電器、8個紙箱和10個膠箱，「全包價」報價由$4,800至$11,200，相差逾1.3倍。若假設一個5人家庭於周末由北角搬遷往美孚，需搬運40件傢俬電器、20個紙箱、15個膠箱、2個紅白藍袋和2個旅行袋，「全包價」報價介乎$6,800至$12,000，相差約7成半。

消委會｜魔鬼細節1：物品數量過多或多收費用

消費者在索取報價時一般都未收拾好所有物品，僅靠搬運公司職員憑經驗作出評估再報價，若在搬屋當日需要搬運的物品數量超出報價時的預計數量，僅3間表示仍會按原定的「全包價」收費。

另外12間（75%）則會加收費用，其中4間有明確收費標準，會根據實際物品超出報價的比例，收取相應的額外費用；有6間則只籠統表示會加收費用，並無說明具體金額，當中3間稱若多出大量雜物或傢俬，才會額外收費，如屬小量則不會額外收費。然而，消費者對「小量」與「大量」的看法與搬屋公司的一貫做法可能存在差異，難以預計搬運公司最終加收多少費用，隨時影響搬屋的時間甚或引起爭拗。

消委會｜「按件收費」價格相差最多逾7倍

不同公司「按件收費」的價格差距可以相當大。6間提供「按件收費」的公司，以「組合櫃」的收費最為懸殊，其中一間每件收取$70至$220，另一間則需$500至$1,800，相差最多逾7倍。

此外，不同公司的基本收費計算方法亦不盡相同，以最便宜的「小型貨物」為例，收費最低的一間每件為$6至$12，最高的一間則需$40至$80，但收費較高的公司已包括紙箱費用。

消委會｜魔鬼細節2：周末及假日附加費

有搬屋公司大部分基本收費的項目都較其他公司為低，惟消費者若在星期六、日或公眾假期選用其服務，需要額外支付$200附加費，其他公司則不需要此項收費。

消委會｜魔鬼細節2：搬運時上落樓梯要加錢

此外，如搬運時需要上落樓梯，有公司每層樓梯（15至20級）需要加收總額收費的30%，為6間公司中，樓梯額外收費最高的公司；其餘5間公司每層則需要加收總額收費的15%至20%。

此外，亦有4間公司提供「按車收費」服務，以運載半車5.5噸貨車的物品為例，收費由$2,000至$4,800，相差逾1倍。

消委會｜選擇搬屋服務貼士

消委會提醒，消費者在選擇搬屋服務時，亦應留意以下事項：

消費者與搬屋公司簽約前應留意服務條款和合約條文，尤其應注意更改或取消搬屋服務的附加費用、損壞或丟失物品的處理方式、會否徵收上落樓梯、周末及公眾假期搬屋附加費等；

較貴重物品，例如首飾等，自行處理較為妥當；

部分搬屋公司要求預繳訂金，若取消服務則不會退還，消費者在確定服務 前應多作考慮；

消費者若以提供相片及影片方式索取報價時，應避免記錄自身或家庭成員 容貌等可以辨認個人身分的資料。搬屋公司亦有責任清楚列明其個人資料 政策，供消費者參考。

同場加映：四電一腦新安排

環境保護署表示，通稱「四電一腦」的「廢電器電子產品生產者責任計劃」，將於7月1日起推出優化措施，將獨立式乾衣機及抽濕機將被納入「四電一腦」免費上門回收服務當中。此外，計劃下的雪櫃和洗衣機的最大容積亦將上調，而且將會取消分發和銷售「四電一腦」產品，必須提供循環再造標籤的規定。

四電一腦｜7.1起新增2類家電免費回收 雪櫃洗衣機回收容量上限提升

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