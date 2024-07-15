糖尿病｜每日飲1物致血糖爆升 28歲女多重器官衰竭入ICU休克險死

【血糖/飲食/糖尿病/器官衰竭/休克/ICU】不少飲品含糖量極高，攝取過量可致嚴重後果！內地一名28歲女子每日至少飲1至2杯含糖飲料，患上糖尿病亦不自知，導致血糖長期爆升、多重器官衰竭，送院時更一度陷入昏迷、情況極危殆，經過一輪搶救後才驚險救回一命。

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綜合內媒及《澎湃新聞》報道，浙江海鹽28歲女子淼淼今年3月時，因起床時頭暈目眩到院求醫，起初醫生以為只是歷力太大，未料血液化驗結果出爐時驚見靜脈血糖數值竟高達56mmol/L，相較正常範圍3.9-6.1mmol/L超出數十倍，另外糖化血紅蛋白亦達到了13.3%，證明淼淼至少近3個月血糖都處於極高水平。院方經檢查後判斷淼淼屬典型糖尿病酮酸中毒現象，再不搶救將有生命危險。

敗血性休克兼多重器官衰竭陷命危

淼淼家人隨即將女兒送到上海瑞金醫院搶救，院方透露指，淼淼經救護車送入院時已處於休克狀態，專家會診後確診其屬於「糖尿病非酮症高滲透性昏迷狀態」，同時合併敗血性休克及多重器官衰竭。

入院後淼淼再進行了相關輔助檢查及化驗，檢驗科醫生發現其外周血塗片出現「綠色小體」，這是一種危重病人的中性粒細胞中，非常罕見的綠色包涵體，出現這種「綠色小體」後，患者病死率不達到58%-68%，大多數人會於72小時內死亡，搶救難度極高。

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3生活習慣誘糖尿病纏身

對於淼淼如此年輕，卻患上如此嚴重的糖尿病，醫生則表示成日主要是因為淼淼每日至少要飲1至2杯果茶或含糖碳酸飲料，加上酷愛甜食、工作忙碌較很少做運動，令身體攝入大量糖分及添加劑，誘發糖尿病。

瑞金醫院急診科主任毛恩強解釋指，糖尿病是因為胰島素分泌及作用缺陷所引起的代謝病，血糖升高為最明顯特徵，其典型症狀為「三多一少」，包括多飲、多食、多尿及體重減輕。而淼淼患有二型糖尿病而不自知，因此出現口渴時總想喝點甜的來緩解，導致病情日益惡化，加上她同時併發了腸道感染，令病情變得更嚴重。

經搶救後驚險救回一命

由於淼淼病情嚴重，瑞金醫院全體EICU醫護人員皆參與搶救，多方面為其提供協助，包包括 補液降血糖、血管活性藥物支持，抗感染、普通肝素抗凝血，之後再運用床邊血液淨化－免疫吸附及單膜血漿置換等技術、短時間斷血液濾過三種淨化模式聯合，去除敗血症所產生發炎因子。

經過一輪搶救及治療，淼淼於3月27日生命徵象逐漸平穩，驚險救回一命，並於4月1日拔除氣管插管，翌日腸道感染也基本上好轉，4月中旬時健康已漸漸恢復，目前已恢復良好，正常回歸了工作。醫生形容淼淼今次經歷可謂「九死一生，死裡逃生」，而淼淼出院時亦心有餘悸，坦言：

不敢喝（含糖飲料）了，從醫院出來以後這輩子都有陰影了……

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4大不良習慣恐誘糖尿病

瑞金醫院急診科副主任盛慧球強調，不少年輕糖尿病患者求醫時，多數不知道自身患有糖尿病，這些人普遍都有以下4大不良習慣，再加上一些關於感染的誘發因素，便可能發展為敗血症甚至敗血症休克：

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醫生續指，敗血症是一種以感染為誘因，以多重器官功能受損為特徵的臨床綜合徵，可危及生命。一旦出現敗血症症狀，便需要急危重症專業醫生緊急介入，在內臟器官功能損害尚可逆轉時期給予規範治療，才可阻斷惡化、挽救患者生命。

糖尿病8大症狀

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