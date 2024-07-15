離開TVB丨 首代「後生仔KOL」杜穎珊離巢　曾因暴食症淡出幕前：現在身心健康

▲ 杜穎珊宣佈離開TVB！

曾擔任《#後生仔傾吓偈》主持的TVB女藝人杜穎珊（Sandy），日前於IG宣佈離巢TVB。

她上載一短片內藏往昔工作片段，杜穎珊透露：「前幾年因為患上暴食症，將重心轉移瑜伽事業上，比較少拍嘢，現在身心都健康，亦ready迎接將來嘅幕前工作和所有工作，好感恩，多謝公司之前給予的機會，亦都好開心跟不同前輩合作。」

TVB小花丨27歲杜穎珊「倒豎蔥」派福利騷身手 Sandy運動員出身Body Age不超過18歲

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於瑜伽比賽奪金牌

現年27歲的杜穎珊為第一代「後生仔KOL」，她由6歲開始學習藝術體操，自小已入選香港體操總會藝術體操精英隊，14歲開始練習瑜伽後，更曾3次代表香港參加國際瑜珈比賽。

在16歲時，她於新加坡國際瑜伽比賽中奪得4面金牌，2017年她考獲瑜伽導師證書。

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2018年，杜穎珊在香港城市大學環保政策社會科學系畢業後，便開始演藝和瑜伽事業雙線發展，由擔任節目《#後生仔傾吓偈》主持而為人認識。

杜穎珊亦曾參演劇集包括《香港愛情故事》和《痞子殿下》等，2022年於綜藝節目《不可能任務》及《流行都市》令人有較深刻的印象。

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以40多歲退休為目標

2022年，Sandy投資50萬元與友人在尖沙咀開設瑜伽中心，邊做幕前邊做導師，原來她從小就是運動愛好者，讀大學時打欖球，4年前更考獲潛水及獨木舟牌，認真多才多藝。

她曾接受傳媒訪問自言是「慳妹」一名：「做咗《#後生仔》後接咗唔少廣告，我將酬勞畀家用之外，其餘的就儲起晒，自己亦有投資基金，希望依家辛苦啲，40幾歲就可以退休歎世界。」

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