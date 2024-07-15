消委會｜「全包價」搬屋收費價差達1.3倍　 7成公司無提供額外收費標準

▲ 消委會指，「全包價」搬屋收費價差達1.3倍。（資料圖片）

消委會進行市場調查發現，搬屋公司普遍以「全包價」方式收費，惟不同公司對「全包價」定義各有不同，公司之間收費可相差1.3倍，若在搬屋當日發現要搬運的傢俬及紙箱等數量較預期多，逾7成提供「全包價」的公司表示需按情況加收費用，但當中只有3成有明確收費標準。消委會提醒，市民宜貨比三家，與搬屋公司簽訂合約前，亦必須留意條款細節及問清收取額外費用的準則。

消委會於今年5月至6月期間，向126間提供本地家居搬運服務的公司發出問卷，查詢包括報價及收費方式、最低消費金額、額外收費和惡劣天氣下安排等服務條款，最終僅20間公司回覆，較2019年同類調查的回覆率（19%）更低。20 間公司主要以3種方式收費，分別是按每件需要搬運傢俬、電器和紙箱等逐一計價的「按件收費」；以車程、需動用車輛數量或物品佔車輛空間方式計價的「按車收費」；以及按包括物品數量、拆裝工夫、人手和所需時間等定出一個價錢的「全包價」。報價方式方面，8成（16間）公司提供包括職員親身上門視察，或由消費者填寫表

格、上載相片及影片，再由搬運公司提供報價的方式，與 5 年前的調查相比，現時市面上有較多報價方式供消費者選擇。

物品過量要附加收費 「小量」與「大量」定義不同

調查發現各間公司的「全包價」可相差逾1.3倍。消委會預設了兩個例子，分別向20間搬公司索取報價。假設一個2 人家庭於平日由鯉魚門村屋搬往將軍澳一屋苑，合共需要搬運 22 件傢俬電器、8 個紙箱和 10 個膠箱，「全包價」報價由$4,800 至$11,200，相差逾1.3倍。若假設一個5人家庭於周末由北角搬遷往美孚，需搬運 40 件傢俬電

器、20個紙箱、15個膠箱、2個紅白藍袋和2個旅行袋，「全包價」報價介乎$6,800 至$12,000，相差約7成半。

若在搬屋當日需要搬運的物品數量超出報價時的預計數量，16 間提供「全包價」的公司中，僅3間表示仍會按原定的「全包價」收費，另外12間則會加收費用。其中4間有明確收費標準，會根據實際物品超出報價的比例，收取相應的額外費用，例如物品數量較報價增加 20%，便會加收 20%的費用；有 6 間則只籠統表示會加收費用，並無說明具體金額，當中3間稱若多出大量雜物或傢俬，才會額外收費，如屬小量則不會額外收費。然而，消費者對「小量」與「大量」的看法與搬屋公司的一貫做法可能存在差異，難以預計搬運公司最終加收多少費用，隨時影響搬屋的時間甚或引起爭拗。

「按件收費」價格相差最多逾 7 倍

近年有搬屋公司推出「按件收費」，標榜逐一計價及無隱藏收費，表面上較為清晰，但不同公司的價格差距可以相當大。6 間提供「按件收費」的公司，以「組合櫃」的收費最為懸殊，其中一間每件收取$70 至$220，另一間則需$500 至$1,800，相差最多逾7倍。此外，不同公司的基本收費計算方法亦不盡相同，以最便宜的「小型貨物」，如紅白藍袋、儲物膠箱、行李箱等為例，收費最低的一間每件為$6至$12，最高的一間則需$40至$80，表面上相距約6倍，但收費較高的公司已包括紙箱費用，較便宜的一間則收取每個紙箱$15，若連紙箱費用計算在內，收費則增至$21至$27，另外亦會徵收$200周末及假日附加費，及每層樓梯需加收總額的30%。亦有 4 間公司提供「按車收費」服務，以運載半車 5.5 噸貨車的物品為例，收費由$2,000 至$4,800，相差逾1倍。

以鯉魚門搬往將軍澳為例，最低的報價為「按件收費」（$3,242），最高為「全包價」（$11,200），兩者相差近 2.5倍。消委會提醒，消費者宜貨比三家，亦需清楚了解是否涉及其他附加費，並在合約上清楚列明，以保障自身權益。

消委會提到，10間搬屋公司並無制訂私隱政策，惟消費者或會向搬屋公司提供相片及影片作報價之用，當中可能記錄了自身或家庭成員容貌等個人資料，其中1間公司表示會保存相片、影片長達10年，或已超出該等相片及影片的用途所需。消委會認為搬屋公司有責任採取切實可行措施保存及保障相關資料不會被外洩或盜用，並在完成相關用途後及時妥善刪除。私隱專員公署回應指，已立即就事件展開循規審查，將主動聯絡相關公司跟進事件。

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