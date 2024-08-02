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兒童健康｜兒童過重肥胖積贅肉　活力午餐總廚教3招助孩子擊退肥胖

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 10 小時前

最後更新： 2 小時前

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兒童肥胖會積贅肉，活力午餐總廚教3招幫助孩子擊退肥胖 。

【健康午餐/學童午膳/活力午餐/兒童健康/肥胖】炸物、薯片、糖果、汽水，都是一般兒童愛吃的零食，以及因家長工作繁忙而習慣吃外賣、外出用膳的生活，讓兒童攝取過多鹽和油。兒童過肥不僅會影響成長，對於骨骼肌肉、呼吸、內分泌等系統及社交學習上也有影響。活力午餐大廚四哥推介以下3招，助孩子擊退肥胖，建立健康飲食生活習慣。

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街外食品多油、鹽、糖等影響健康，油炸食品更含反式脂肪，產生人體不能分解的反式脂肪酸，引致肥胖及膽固醇過高。活力午餐總廚四哥表示，自衛生署推行「健康飲食金字塔」的原則飲食後，他們都棄用「強烈不鼓勵供應的食品」，簡稱紅色級別的食材，例如油炸食品、含反式脂肪或鹽份極高的食品，同時營養師會特別注重少油少鹽，還要符合3:2:1的黃金比例，平衡到營養與健康準則。

小學生身體處於生長發育階段，如果我們沒有計算好營養份量，大魚大肉給小朋友，對他們的身體不太好，所以我們會跟足衛生署學生營養指引，就連我自己煮食時都會少鹽少油，對小朋友或對自己身體都要有交代。

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擊退兒童肥胖｜1. 改變烹調方法

健康飲食金字塔上窄下闊，頂部最窄空間最少，意味頂部的食物不宜多吃。四哥稱只要改一改烹調方法，即能做到少油、少鹽、少糖，「烹調前可先去除肉類中的脂肪或禽肉的皮，並在烹調後丟掉剩餘脂肪。」

四哥續說可嘗試以蒸、燉、炆、白焯或少油快炒等方法來烹調菜式，「或者借助烤機，不但不需額外落油便可烤熟肉食，更可將肉食皮下多餘油份迫出，又香又味美，是健康的烹調方式。」

擊退兒童肥胖｜2. 改用天然調味料 

以天然調味料，如蒜、薑、香草或檸檬汁，取代高糖分或高脂肪醬汁。

擊退兒童肥胖｜3. 攝取多元化營養食物

記得攝取多樣式的營養食物、避免暴飲暴食及注意均衡，以吸收各種所需營養，還要增加活動量，有機會就多走動或去公園散步。

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