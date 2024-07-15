  • 32°C
香港時間 : 2024715日 (一) 17:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大埔名物｜港女取衣櫃新Tee　驚見14粒臭屁蟲卵「順產」　疑1習慣惹禍急求解決方法【附正確處理方法】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 27 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【大埔名物／臭屁蟲／滅蟲／14粒/臭屁蟲卵】昆蟲是人類最大的恐懼！一名港女日前外出的時候，發現剛從衣櫃拿出來的T恤上居然黏著14粒「大埔名物」的蟲卵，最可怕的是14粒已經全部破蛋而出！港女發帖向網民求助，亦得悉是由於自己一個生活習慣，惹來蟲禍。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜提子最好連皮食？　營養師拆解提子營養價值　3類人不宜多吃

該名港女在上周五（12日）於社交平台Threads發文向網民求救，指自己當天外出穿了衣櫃一件黑色短袖衫。出門後驚恐發現衣服上黏上了臭屁蟲的蟲卵，但讓她最害怕的是14粒蟲卵已經全部孵化「出殼」。

今朝喺衣櫃拎，但係我係唔知道件衫幾時放入衣櫃，唔知佢係幾時變成舊蛋，點算好？係咪要消毒所有衫？

14粒蟲卵剩下外殼

女事主指自己身上的衣服是乾淨從衣櫃取出，但不記得是甚麼時候洗好收近衣櫃。她怕臭屁蟲早已在衣櫃裡面落地生根，欲詢問網民有沒有後續的處理方法。

疑1習慣惹禍

帖文下有很多網民留言，有指自己亦曾遇過女事主的情況，幸好當時衣櫃裡面未有發現臭屁蟲蹤跡，但建議回家最好徹底檢查一次衣櫃。女事主亦表示自己有在露台晾乾衣服的習慣，可能是那時候沾上臭屁蟲卵，「收衫冇留意放咗入衣櫃」。

點擊圖片放大
+8
+7

相關文章：【臭屁蟲】港媽驚見8粒已孵化臭屁蟲卵　網民：唔搵齊數會後悔莫及

每次產卵14粒 2周破殼成蟲

青綠色小粒是俗稱「臭屁蟲」的荔枝蝽象誕下的蟲卵，每年荔枝樹開花時節便是其產卵旺季。香港昆蟲學會會長饒戈接受訪問時曾指出，每年5至8月是臭屁蟲產卵高峰期，牠們愛在衣物上產卵，每次產卵通常會誕下14粒，約2周後會接近破殼成蟲，故網民常稱呼牠為「14粒」。

汁液損害皮膚或眼睛 勿拍打弄穿

本港皮膚科專科醫生史泰祖曾稱，臭屁蟲分泌出來的汁液主要用來擊退敵人，有一定刺激性，皮膚若被這些毒液濺中或會令皮膚敏感；如濺入眼可能會因直接接觸，出現痕癢或紅腫引致發炎。因此，萬一被臭屁蟲的汁液濺到皮膚或眼睛，記得第一時間以大量清水清洗，情況嚴重須立即求醫。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源亦稱，臭屁蟲沒有很大攻擊性，市民如發現毋須特別恐慌，但由於臭屁蟲卵汁液對人體有害，謹記不要用力拍打或把蟲蛋弄穿，以免被牠們釋出帶臭味的汁液濺及皮膚甚至眼晴，可輕力用紙等將蟲蛋等撥走。

2大常見地區

本港撲滅牠滅蟲有限公司技術顧問及工程總監任永強表示，臭屁蟲多在龍眼樹或荔枝樹附近出現，以下居住環境較常見：

1. 近郊地區

居住元朗、西貢等村屋，或住所附近山林滿布，都屬「高危」地區，臭屁蟲等昆蟲不時飛入屋產卵。

2. 大廈低層

由於現今不少大型屋苑及屋邨都加入綠化帶，令靠近大樹的低層單位，容易有昆蟲入屋。

清理方法

由於臭屁蟲卵汁液可致皮膚敏感，清理時要格外小心，切勿直接用手接觸，滅蟲專家任永強建議做法：

點擊圖片放大
+4
+3

預防方法

假如清理蟲卵後，仍屢受臭屁蟲侵襲，「觀林蟲害」的滅蟲專家鄭國鏗（Henry）建議可從3方面著手：

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

臭屁蟲︱港男家中「中頭獎」頭髮黏附14粒臭屁蟲卵　網民：好靚嘅髮飾設計
12:39 2024/04/24
臭屁蟲︱港男家中「中頭獎」頭髮黏附14粒臭屁蟲卵　網民：好靚嘅髮飾設計
大埔名物｜港男驚見衣物上有15粒臭屁蟲蟲卵　多1粒感不解：唔係14粒嘅咩？
18:09 2024/02/29
大埔名物｜港男驚見衣物上有15粒臭屁蟲蟲卵　多1粒感不解：唔係14粒嘅咩？
臭屁蟲︱大埔名物臭屁蟲殺入天水圍　港女驚見9粒「綠豆」孵化　
11:57 2024/03/27
臭屁蟲︱大埔名物臭屁蟲殺入天水圍　港女驚見9粒「綠豆」孵化　
臭屁蟲︱4、5月產卵+孵化高峰期　港女大埔直擊臭屁蟲「生B」過程
10:32 2024/04/15
臭屁蟲︱4、5月產卵+孵化高峰期　港女大埔直擊臭屁蟲「生B」過程

你可能感興趣

臭屁蟲︱港男家中「中頭獎」頭髮黏附14粒臭屁蟲卵　網民：好靚嘅髮飾設計
12:39 2024/04/24
臭屁蟲︱港男家中「中頭獎」頭髮黏附14粒臭屁蟲卵　網民：好靚嘅髮飾設計
大埔名物｜港男驚見衣物上有15粒臭屁蟲蟲卵　多1粒感不解：唔係14粒嘅咩？
18:09 2024/02/29
大埔名物｜港男驚見衣物上有15粒臭屁蟲蟲卵　多1粒感不解：唔係14粒嘅咩？
臭屁蟲︱大埔名物臭屁蟲殺入天水圍　港女驚見9粒「綠豆」孵化　
11:57 2024/03/27
臭屁蟲︱大埔名物臭屁蟲殺入天水圍　港女驚見9粒「綠豆」孵化　
健康問題 昆蟲 滅蟲 村屋 網絡熱話 環境衞生 大埔

最高瀏覽

急症室最長等候時間（07月15日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月15日 時間12:05）
室內遊樂場2024｜全港22大兒童室內遊樂場合集　跳彈床/波波池/日式博物館最平套票$59起
室內遊樂場2024｜全港22大兒童室內遊樂場合集　跳彈床/波波池/日式博物館最平套票$59起
宅男女神丨陳婉衡3個月激減10kg　修出朱古力腹肌瘦身不瘦胸【多圖】
宅男女神丨陳婉衡3個月激減10kg　修出朱古力腹肌瘦身不瘦胸【多圖】
抗癌勇士丨《高校貴族》Shannen Doherty乳癌併發症離世　終年53歲
抗癌勇士丨《高校貴族》Shannen Doherty乳癌併發症離世　終年53歲
OneUp丨Oscar與Bronny曾自我懷疑不適在娛圈發展　感激家人成最強「後盾」支持追夢
OneUp丨Oscar與Bronny曾自我懷疑不適在娛圈發展　感激家人成最強「後盾」支持追夢