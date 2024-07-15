大埔名物｜港女取衣櫃新Tee　驚見14粒臭屁蟲卵「順產」　疑1習慣惹禍急求解決方法【附正確處理方法】

【大埔名物／臭屁蟲／滅蟲／14粒/臭屁蟲卵】昆蟲是人類最大的恐懼！一名港女日前外出的時候，發現剛從衣櫃拿出來的T恤上居然黏著14粒「大埔名物」的蟲卵，最可怕的是14粒已經全部破蛋而出！港女發帖向網民求助，亦得悉是由於自己一個生活習慣，惹來蟲禍。

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該名港女在上周五（12日）於社交平台Threads發文向網民求救，指自己當天外出穿了衣櫃一件黑色短袖衫。出門後驚恐發現衣服上黏上了臭屁蟲的蟲卵，但讓她最害怕的是14粒蟲卵已經全部孵化「出殼」。

今朝喺衣櫃拎，但係我係唔知道件衫幾時放入衣櫃，唔知佢係幾時變成舊蛋，點算好？係咪要消毒所有衫？

14粒蟲卵剩下外殼

女事主指自己身上的衣服是乾淨從衣櫃取出，但不記得是甚麼時候洗好收近衣櫃。她怕臭屁蟲早已在衣櫃裡面落地生根，欲詢問網民有沒有後續的處理方法。

疑1習慣惹禍

帖文下有很多網民留言，有指自己亦曾遇過女事主的情況，幸好當時衣櫃裡面未有發現臭屁蟲蹤跡，但建議回家最好徹底檢查一次衣櫃。女事主亦表示自己有在露台晾乾衣服的習慣，可能是那時候沾上臭屁蟲卵，「收衫冇留意放咗入衣櫃」。

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每次產卵14粒 2周破殼成蟲

青綠色小粒是俗稱「臭屁蟲」的荔枝蝽象誕下的蟲卵，每年荔枝樹開花時節便是其產卵旺季。香港昆蟲學會會長饒戈接受訪問時曾指出，每年5至8月是臭屁蟲產卵高峰期，牠們愛在衣物上產卵，每次產卵通常會誕下14粒，約2周後會接近破殼成蟲，故網民常稱呼牠為「14粒」。

汁液損害皮膚或眼睛 勿拍打弄穿

本港皮膚科專科醫生史泰祖曾稱，臭屁蟲分泌出來的汁液主要用來擊退敵人，有一定刺激性，皮膚若被這些毒液濺中或會令皮膚敏感；如濺入眼可能會因直接接觸，出現痕癢或紅腫引致發炎。因此，萬一被臭屁蟲的汁液濺到皮膚或眼睛，記得第一時間以大量清水清洗，情況嚴重須立即求醫。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源亦稱，臭屁蟲沒有很大攻擊性，市民如發現毋須特別恐慌，但由於臭屁蟲卵汁液對人體有害，謹記不要用力拍打或把蟲蛋弄穿，以免被牠們釋出帶臭味的汁液濺及皮膚甚至眼晴，可輕力用紙等將蟲蛋等撥走。

2大常見地區

本港撲滅牠滅蟲有限公司技術顧問及工程總監任永強表示，臭屁蟲多在龍眼樹或荔枝樹附近出現，以下居住環境較常見：

1. 近郊地區

居住元朗、西貢等村屋，或住所附近山林滿布，都屬「高危」地區，臭屁蟲等昆蟲不時飛入屋產卵。

2. 大廈低層

由於現今不少大型屋苑及屋邨都加入綠化帶，令靠近大樹的低層單位，容易有昆蟲入屋。

清理方法

由於臭屁蟲卵汁液可致皮膚敏感，清理時要格外小心，切勿直接用手接觸，滅蟲專家任永強建議做法：

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預防方法

假如清理蟲卵後，仍屢受臭屁蟲侵襲，「觀林蟲害」的滅蟲專家鄭國鏗（Henry）建議可從3方面著手：

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