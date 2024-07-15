  • 32°C
香港時間 : 2024715日 (一) 15:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

特朗普遇刺｜20歲槍手是資優生性格孤僻受欺凌　槍法太差被拒入射擊校隊

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

特朗普遇刺案槍手身份曝光，曾是資優生性格孤僻受欺凌，因槍法太差被拒入射擊校隊。

【特朗普/特朗普遇刺/美國前總統/美國大選/賓夕法尼亞州/槍擊/選舉】美國前總統特朗普（Donald Trump）7月13日在賓夕法尼亞州出席競選活動造勢遭槍擊，右耳受傷。20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）被當場擊斃，有報道指他是曾獲獎的數學資優生，同學稱他性格孤僻，曾受校園欺凌，過去想加入射擊校隊，但因技術太差被拒絕。美國聯邦調查局（FBI）表示，暫未發現槍手有心理健康問題。

特朗普遇刺｜槍手為數學資優生

綜合外媒報道，20歲的槍手克魯克斯持AR-15式步槍，從距離特朗普競選集會約135米外的屋頂開槍，隨後遭特勤局人員擊斃。有集會現場的目擊者表示，事發前看見一名男子手持步槍爬上屋頂，隨即通報警方。

克魯克斯2022年畢業於貝塞爾公園中學（Bethel Park High School），過去岑獲得國家數學與科學倡議計劃（National Math and Science Initiative）頒發的「明星獎」500美元（約港幣3,900元）。據其同學指出，克魯克斯性格孤僻，與其他同學格格不入，曾受校園欺凌，又因穿著狩獵裝束到校被嘲笑。

點擊圖片放大
+4
+3

特朗普遇刺｜50歲前義務消防隊長中槍亡　以身護家人獲女兒封「最好父親」

特朗普遇刺｜槍手技術太差被拒入射擊校隊

據該校射擊隊的現任隊長（Frederick Mach）透露，克魯克斯過去曾想加入校隊，但因槍法太差被拒絕。他的同學墨菲（Jameson Murphy）表示，克魯克斯在射擊測試中的成績經常脫靶，開槍後距離目標相差20英尺（約6米）。有校隊成員補充，克魯克斯經常開一些不顧別人感受的玩笑。

最新影片：

湊得輕鬆啲
星級媽媽｜為女兒選讀國際學校免功課煩惱　梁麗翹：讀不成書也要學做君子

特朗普遇刺｜槍手用父親所購槍支犯案

據悉，克魯克斯犯案所用的槍支為父親半年前所購買。他的父親接受傳媒訪問時表示，目前仍在試圖了解「到底發生什麼事？（What the hell is going on?）」。

美國聯邦調查局指出，克魯克斯是單獨犯案，暫未發現任何跡象表明槍手有心理健康問題，目前正調查他的犯案動機。

特朗普遇刺｜特朗普遭暗殺大難不死　2女兒發聲伊萬卡：爸爸我永遠愛你

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

特朗普遇刺｜50歲前義務消防隊長中槍亡　以身護家人獲女兒封「最好父親」
今日 12:15
特朗普遇刺｜50歲前義務消防隊長中槍亡　以身護家人獲女兒封「最好父親」
特朗普遇刺｜特朗普遭暗殺大難不死　2女兒發聲伊萬卡：爸爸我永遠愛你
今日 10:55
特朗普遇刺｜特朗普遭暗殺大難不死　2女兒發聲伊萬卡：爸爸我永遠愛你

你可能感興趣

特朗普遇刺｜50歲前義務消防隊長中槍亡　以身護家人獲女兒封「最好父親」
今日 12:15
特朗普遇刺｜50歲前義務消防隊長中槍亡　以身護家人獲女兒封「最好父親」
特朗普遇刺｜特朗普遭暗殺大難不死　2女兒發聲伊萬卡：爸爸我永遠愛你
今日 10:55
特朗普遇刺｜特朗普遭暗殺大難不死　2女兒發聲伊萬卡：爸爸我永遠愛你
特朗普 美國 總統大選 槍擊 校園欺凌

最高瀏覽

急症室最長等候時間（07月15日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月15日 時間12:05）
室內遊樂場2024｜全港22大兒童室內遊樂場合集　跳彈床/波波池/日式博物館最平套票$59起
室內遊樂場2024｜全港22大兒童室內遊樂場合集　跳彈床/波波池/日式博物館最平套票$59起
宅男女神丨陳婉衡3個月激減10kg　修出朱古力腹肌瘦身不瘦胸【多圖】
宅男女神丨陳婉衡3個月激減10kg　修出朱古力腹肌瘦身不瘦胸【多圖】
抗癌勇士丨《高校貴族》Shannen Doherty乳癌併發症離世　終年53歲
抗癌勇士丨《高校貴族》Shannen Doherty乳癌併發症離世　終年53歲
OneUp丨Oscar與Bronny曾自我懷疑不適在娛圈發展　感激家人成最強「後盾」支持追夢
OneUp丨Oscar與Bronny曾自我懷疑不適在娛圈發展　感激家人成最強「後盾」支持追夢