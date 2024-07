特朗普遇刺｜20歲槍手是資優生性格孤僻受欺凌　槍法太差被拒入射擊校隊

▲ 特朗普遇刺案槍手身份曝光,曾是資優生性格孤僻受欺凌,因槍法太差被拒入射擊校隊。

【特朗普/特朗普遇刺/美國前總統/美國大選/賓夕法尼亞州/槍擊/選舉】美國前總統特朗普(Donald Trump)7月13日在賓夕法尼亞州出席競選活動造勢遭槍擊,右耳受傷。20歲槍手克魯克斯(Thomas Matthew Crooks)被當場擊斃,有報道指他是曾獲獎的數學資優生,同學稱他性格孤僻,曾受校園欺凌,過去想加入射擊校隊,但因技術太差被拒絕。美國聯邦調查局(FBI)表示,暫未發現槍手有心理健康問題。

特朗普遇刺|槍手為數學資優生

綜合外媒報道,20歲的槍手克魯克斯持AR-15式步槍,從距離特朗普競選集會約135米外的屋頂開槍,隨後遭特勤局人員擊斃。有集會現場的目擊者表示,事發前看見一名男子手持步槍爬上屋頂,隨即通報警方。

克魯克斯2022年畢業於貝塞爾公園中學(Bethel Park High School),過去岑獲得國家數學與科學倡議計劃(National Math and Science Initiative)頒發的「明星獎」500美元(約港幣3,900元)。據其同學指出,克魯克斯性格孤僻,與其他同學格格不入,曾受校園欺凌,又因穿著狩獵裝束到校被嘲笑。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

特朗普遇刺|50歲前義務消防隊長中槍亡 以身護家人獲女兒封「最好父親」

特朗普遇刺|槍手技術太差被拒入射擊校隊

據該校射擊隊的現任隊長(Frederick Mach)透露,克魯克斯過去曾想加入校隊,但因槍法太差被拒絕。他的同學墨菲(Jameson Murphy)表示,克魯克斯在射擊測試中的成績經常脫靶,開槍後距離目標相差20英尺(約6米)。有校隊成員補充,克魯克斯經常開一些不顧別人感受的玩笑。

最新影片:

特朗普遇刺|槍手用父親所購槍支犯案

據悉,克魯克斯犯案所用的槍支為父親半年前所購買。他的父親接受傳媒訪問時表示,目前仍在試圖了解「到底發生什麼事?(What the hell is going on?)」。

美國聯邦調查局指出,克魯克斯是單獨犯案,暫未發現任何跡象表明槍手有心理健康問題,目前正調查他的犯案動機。

特朗普遇刺|特朗普遭暗殺大難不死 2女兒發聲伊萬卡:爸爸我永遠愛你

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】