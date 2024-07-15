特朗普遇刺｜20歲槍手是資優生性格孤僻受欺凌　槍法太差被拒入射擊校隊

▲ 特朗普遇刺案槍手身份曝光，曾是資優生性格孤僻受欺凌，因槍法太差被拒入射擊校隊。

【特朗普/特朗普遇刺/美國前總統/美國大選/賓夕法尼亞州/槍擊/選舉】美國前總統特朗普（Donald Trump）7月13日在賓夕法尼亞州出席競選活動造勢遭槍擊，右耳受傷。20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）被當場擊斃，有報道指他是曾獲獎的數學資優生，同學稱他性格孤僻，曾受校園欺凌，過去想加入射擊校隊，但因技術太差被拒絕。美國聯邦調查局（FBI）表示，暫未發現槍手有心理健康問題。

特朗普遇刺｜槍手為數學資優生

綜合外媒報道，20歲的槍手克魯克斯持AR-15式步槍，從距離特朗普競選集會約135米外的屋頂開槍，隨後遭特勤局人員擊斃。有集會現場的目擊者表示，事發前看見一名男子手持步槍爬上屋頂，隨即通報警方。

克魯克斯2022年畢業於貝塞爾公園中學（Bethel Park High School），過去岑獲得國家數學與科學倡議計劃（National Math and Science Initiative）頒發的「明星獎」500美元（約港幣3,900元）。據其同學指出，克魯克斯性格孤僻，與其他同學格格不入，曾受校園欺凌，又因穿著狩獵裝束到校被嘲笑。

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特朗普遇刺｜槍手技術太差被拒入射擊校隊

據該校射擊隊的現任隊長（Frederick Mach）透露，克魯克斯過去曾想加入校隊，但因槍法太差被拒絕。他的同學墨菲（Jameson Murphy）表示，克魯克斯在射擊測試中的成績經常脫靶，開槍後距離目標相差20英尺（約6米）。有校隊成員補充，克魯克斯經常開一些不顧別人感受的玩笑。

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據悉，克魯克斯犯案所用的槍支為父親半年前所購買。他的父親接受傳媒訪問時表示，目前仍在試圖了解「到底發生什麼事？（What the hell is going on?）」。

美國聯邦調查局指出，克魯克斯是單獨犯案，暫未發現任何跡象表明槍手有心理健康問題，目前正調查他的犯案動機。

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