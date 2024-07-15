  • 32°C
香港時間 : 2024715日 (一) 17:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

低溫症︱38歲港男登富士山1個原因裝備充足仍陷低溫症險死　香港登山領隊及時趕到救命

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 53 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

38歲港男登富士山，1個原因裝備充足仍陷低溫症險死！香港登山領隊及時趕到救命。

【富士山/登山/低溫症/港男/領隊/救援/好人好事】富士山在7月10日全部開放登山，但意外頻生。10日晚間，一名38歲港男在攻頂途中，出現低溫症險死，所幸另一名香港登山領隊及時趕到將其抬至山小屋，經治療脫離險境。救人領隊事後在網上交代救人經過，指出港男為何裝備充足卻仍陷入低溫症的原因。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜提子最好連皮食？　營養師拆解提子營養價值　3類人不宜多吃

據日本傳媒報道，7月10日晚間，一名38歲港男挑戰富士山「靜岡側」登山路線，至海拔3460米、即將登頂的九合目附近時，疑出現低溫症無法移動。從報道畫面可見，當時山上能見度極低，風勢頗大，有幾位山友圍攏在山邊，合力撐扶起低溫症男子到山小屋。各人皆操廣東話，有扶著男子的山友進入小屋時安慰「冇事、冇事」，另一名女子則說「抽筋呀佢」；接著衆人邊説「瞓喺地下」，一邊將男子放在地上，又遞上熱飲著男子「慢慢飲，俾你暖下……」。而報道指出，遇險男子是首次攀登富士山。有協助搶救港男的日本人受訪指，港男當時完全無法移動，情況危急；若非有人幫忙救援，恐足以致命。

點擊圖片放大
+6
+5

領隊親述救人過程

Facebook專頁「Peaktime 長島山業」在12日發文，轉達團長、即富士山救人領隊Hiro的發言。Hiro表示，當日他和團隊在16:15安全到達山屋，在17:00左右看到受傷港男的兩位朋友到達山屋。兩人有少許低溫情況，在幫助他們保暖後，他們指還有2名朋友在登山道，其中一人有抽筋情況。

Hiro立即前往協助，而當時山上風速接近30m/s，有少雨。他在離山屋150米左右發現傷者，其中一人清醒，有初期低溫症狀，正坐在岩石旁求救；但另一人已躺在地上，只有少許意識而不能動。Hiro見狀立即找團友請求山屋人員協助救援，但由於路線情況惡劣，山屋只可叫救援隊前來協助，而當時救援隊正在救另一人，無法前來。

危急時刻，Hiro的一位消防員團友及山屋一名員工前來協助，3人一同將意識還清醒的一人帶回山屋，及成功抬回已低溫症意識不清的38歲港男到山屋救治。

揭港男遇險原因

Hiro指出，其實遇險港男一行人均年輕力壯、登山裝備齊全，「比不少登上富士山的香港人準備更好」。其中一位登富士山經驗豐富，Hiro在登山路上更遇過他們2次，傾談間知道其登山計劃合理且時間充足。但最後發生意外的原因，其實只是遇到不可完全預測的天氣情況：

天氣在15:00至17:00之間急速變差，風速變成28m/s而且突然下雨，傷者突然抽筋未能前行，因長期暴露在風雨中而產生低溫症，導致體力快速流失。

Hiro最後感概，能救回傷者一命，很開心；同時讚賞港男一行人是「很好的團隊」。他為傷者加油打氣，望儘快康復：

佢地能拾回一命，最大契機是佢地都沒有放棄朋友，選擇咗最好的方式前往山屋求援，所以我覺得佢地好叻，救返自己及朋友一命。加油，好返記住要請我食飯，我用咗好多力㗎。

4種失溫等級與治療法

「急診柯南．翁梓華醫師」曾指出低溫救助重要關鍵，包括如果身邊遇到失溫的人要協助救治，首要還是要先保護好自己，畢竟他所處在的環境同樣可能讓你失溫；低溫本身對於器官有保護作用，面對失溫病人不要過度驚慌。在醫學上，失溫造成心跳停止的病人在回溫之後經妥善治療，可恢復到正常狀態；但注意協助回溫要慢，避免造成二次傷害。譬如高於40度的回溫方式像是烤火、過熱暖包、熱水袋，被證實會增加心律不整或是燙傷的機率，一定要慢慢來、不要快。

翁梓華醫生分享，在醫學上，失溫主要會根據病人的意識狀態、體溫以及生命徵象分成四個等級，而對應的治療方式包括：

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

富士山港人｜58歲工貿署職員魂斷　登山專家教路攻略
09:53 2024/07/10
富士山港人｜58歲工貿署職員魂斷　登山專家教路攻略
荒野求生︱美34歲男獨自行山迷路受困10日獲救如野人　荒野求生過程曝光
13:17 2024/06/26
荒野求生︱美34歲男獨自行山迷路受困10日獲救如野人　荒野求生過程曝光
惡霸鄰居｜酒店嫌客人看不到富士山　偷斬毒害鄰居逾50棵柏樹：警察動不了我們
09:00 2024/03/02
惡霸鄰居｜酒店嫌客人看不到富士山　偷斬毒害鄰居逾50棵柏樹：警察動不了我們

你可能感興趣

富士山港人｜58歲工貿署職員魂斷　登山專家教路攻略
09:53 2024/07/10
富士山港人｜58歲工貿署職員魂斷　登山專家教路攻略
荒野求生︱美34歲男獨自行山迷路受困10日獲救如野人　荒野求生過程曝光
13:17 2024/06/26
荒野求生︱美34歲男獨自行山迷路受困10日獲救如野人　荒野求生過程曝光
惡霸鄰居｜酒店嫌客人看不到富士山　偷斬毒害鄰居逾50棵柏樹：警察動不了我們
09:00 2024/03/02
惡霸鄰居｜酒店嫌客人看不到富士山　偷斬毒害鄰居逾50棵柏樹：警察動不了我們
網絡熱話 健康問題 正能量 富士山

最高瀏覽

急症室最長等候時間（07月15日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月15日 時間12:05）
室內遊樂場2024｜全港22大兒童室內遊樂場合集　跳彈床/波波池/日式博物館最平套票$59起
室內遊樂場2024｜全港22大兒童室內遊樂場合集　跳彈床/波波池/日式博物館最平套票$59起
宅男女神丨陳婉衡3個月激減10kg　修出朱古力腹肌瘦身不瘦胸【多圖】
宅男女神丨陳婉衡3個月激減10kg　修出朱古力腹肌瘦身不瘦胸【多圖】
抗癌勇士丨《高校貴族》Shannen Doherty乳癌併發症離世　終年53歲
抗癌勇士丨《高校貴族》Shannen Doherty乳癌併發症離世　終年53歲
OneUp丨Oscar與Bronny曾自我懷疑不適在娛圈發展　感激家人成最強「後盾」支持追夢
OneUp丨Oscar與Bronny曾自我懷疑不適在娛圈發展　感激家人成最強「後盾」支持追夢