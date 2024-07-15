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飛魚王子丨前TVB新聞之花「冧樣」訪問方力申舊片翻hit　何佩珊發文解釋真相

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 5 分鐘前

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何佩珊兩年前在《財經透視》訪問方力申片段再成熱討。

近日方力申為天才小泳手發聲轟香港泳總成全城熱話，意想不到連前TVB財經新聞記者何佩珊，以前「冧樣」訪問方力申的片段也被網民從新留意。

在去年已離開TVB的何佩珊，於兩年前在節目《財經透視》訪問過方力申。該播出的訪問片長約3分鐘，當時何佩珊被指全程對住方力申含情脈脈，不少人估計她是小方的粉絲。

方力申批評泳總丨小泳手媽媽接受《東張西望》訪問　表明小朋友不轉會

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何佩珊澄清非小方粉絲

不過，何佩珊在個人Threads發文解釋。首先，她講有此次訪問的原因，稱：

話說當時正值滑雪運動員谷愛凌在冬奧中嶄露頭角，身價也隨即躍升幾倍，當時一心想寫一個有關運動員經濟專題，如果能分析谷愛凌爆紅一事就最好不過了，卻被告知因版權問題所有谷愛凌的片段都不能在《財透》中使用。 

當時想，做不到大熱的谷愛凌，本地也有很多很受大眾歡迎的現役運動員，但幾經周折還是邀約不到任何現役運動員受訪。 

再轉念之下，如果說以運動員身份成為知名人士，又常獲廣告商垂青的，非方力申莫屬了，又因方力申是運動員轉型計劃的代言人，於是故仔便由「身價」拓展到談運動員退役後轉型的價值。與之訪問幸運地獲其經理人爽快答應，也不幸運地因檔期跟第五波疫情等因素，延後幾個月才能進行訪問（還記得本想借用泳池和方的母校拍攝，全部都因疫情臨拍攝前2天被婉拒了）。

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講完前因，她表明「我不是粉絲」，並解釋所謂「冧樣」望住方力申，稱：

正因失去合適的場地，很多想好的過場都拍不到，只好出動自己去構成一個「記者訪問中的場面」，結果…… 我看了很多次原片，明明表情很正常（？）

藉此澄清我不是粉絲，不過真的欣賞他近期頂著壓力為小運動員發聲，和《無雙譜》很好聽。

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