北上巴士｜ 2大深圳口岸增設免費接駁巴士 限時1個月途經多個人氣商場
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撰文： 王明芳
發布時間： 40 分鐘前
【北上攻略/北上消費/深圳巴士/免費接駁巴士/羅湖深港文化月】「羅湖深港文化月」已經開幕，今年的主題為「香港經典影音」，圍繞香港電影、音樂、運動、藝術、美食、人才交流等舉辦逾50場活動。為了方便深港市民參與活動，主辦方每逢星期周末，於羅湖或蓮塘口岸增設兩架免費接駁巴士，途經深圳多個購物商場及文化點，為期一個月。
增設免費接駁巴士 途經多個人氣商場
為了方便市民參與「羅湖深港文化月」的活動，由即日起至8月11日期間的每個周六，羅湖口岸及蓮塘口岸會增設兩條免費接駁巴士線，途經多個深圳人氣商場和重點商圈，包括深圳萬象城、KKmall、HALO廣場、萬象食家、羅芳水產市場等。巴士班次多，想乘搭的市民可認住車身貼上「羅湖深港文化月」的主題巴士。
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羅湖口岸專線巴士
|行駛 日期
|7月13日、14日、20日、21日、27日、28日
|8月3日、4日、10日、11日
|班次時間
|9:00、10:10、11:20、12:30、13:40、14:45、15:50、16:55、18:00
|途經站
|01 羅湖口岸（火車站）→ 02 萬象城 → 03 地王星薈 → 04 KK Mall → 05 HALO廣場 → 06 萬象食家 →07 寶能環球滙 →08 藝展中心 →09 東門信和不夜天 →10 萬象城 →11 羅湖口岸
蓮塘口岸專線巴士線
|行駛 日期
|7月13日、14日、20日、21日、27日、28日
|8月3日、4日
|班次時間
|8:00、11:00、14:00、18:00
|途經站
|01 羅湖口岸（火車站）→ 02 萬象城 → 03 地王星薈 → 04 KK Mall → 05 HALO廣場 → 06 萬象食家 →07 寶能環球滙 →08 藝展中心 →09 東門信和不夜天 →10 萬象城 →11 羅湖口岸
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